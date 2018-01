Bientôt un nouvel album pour Safia Nolin

Deux ans après son premier album de chansons originales, «Limoilou», Safia Nolin a enfin un nouveau bouquet de chansons en main... pas plus joyeuses que dans le premier. Elle entre en studio le mois prochain pour enregistrer «des chansons de plus en plus tristes» qui devraient être lancées à l'automne.

Avec «Reprises, vol. 1», il s’agira du troisième album de la chanteuse. Il sera coréalisé par elle-même, son complice de longue date et guitariste Joseph Marchand ainsi que le réalisateur de «Limoilou», Philippe Brault.

«Je peaufine mes trucs en ce moment, et ensuite je pars enregistrer», confirme-t-elle.

Ses chansons sont inspirées de sa vie des deux dernières années, du tumulte et des sentiments contradictoires qu’elle a vécus. «C’est difficile à vivre, et c’est difficile de se confier quand ça va mal parce que les gens disent que tu es donc bien chanceuse de vivre tout ça. C’est plein d’émotions étranges et j’ai puisé là-dedans.»

Il y a un peu plus d’un an, Safia Nolin était allée en résidence d’écriture à Banff, en Alberta, dans un centre d’art. «De là, j’ai écrit beaucoup de chansons.»

Un peu de pression

L’album «Limoilou» a connu un beau succès et lui a ouvert les portes de l’industrie. De quoi mettre un stress supplémentaire sur la création.

«C’est sûr que, oui, j’ai de la pression, même si je pense que je n’en ai pas. Mais j’essaie de me détacher de ça et de faire de la musique pour moi, encore une fois, et ne pas avoir d’attente quand je vais le sortir.»

L’album devrait être lancé cet automne.