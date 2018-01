Capture d'un trafiquant de passeports en Thaïlande

Un important trafiquant pakistanais de faux passeports, notamment européens, dont certains pourraient avoir servi à des membres de l'organisation État islamique (EI), a été arrêté dans une banlieue de Bangkok, a annoncé vendredi la police thaïlandaise.

«Cela faisait longtemps qu'il était dans le trafic de documents avec pour base la Thaïlande», a expliqué Suttipong Vongpint, l'un des responsables du bureau de l'immigration lors d'une conférence de presse à Bangkok évoquant ensuite d'une dizaine d'années d'activité.

Mohammad Iqbal, 52 ans, a été interpellé le 14 janvier dans une banlieue de Bangkok en possession de faux passeports singapouriens et indiens ainsi que de plaques servant à falsifier des visas d'entrée en France, en Italie et en Espagne.

Il y a quelques jours, Prawit Wongsuwan, le ministre de la Défense, avait établi un lien entre Mohammad Iqbal et un groupe vendant des passeports au groupe État islamique.

«D'après notre enquête, il vendait à tout type de groupes, pas particulièrement à l'organisation État islamique, il les faisait sur commande», a précisé Suttipong Vongpint.

La capitale thaïlandaise est réputée être une plaque tournante de la contrefaçon de passeports et fournir un refuge aux personnes recherchées.

D'après le bureau de l'immigration, un faux passeport se vend seulement quelques centaines de dollars en Thaïlande.

Mais ces derniers mois, la police thaïlandaise a multiplié les raids contre les réseaux de trafiquants qui prospèrent dans le royaume depuis des décennies.

En mars 2014, deux passagers avec des passeports volés puis modifiés en Thaïlande étaient montés à bord du MH370 de la Malaysia Airlines, qui a disparu en vol.

Quatre ans plus tôt, deux Pakistanais et une femme thaïlandaise avaient été arrêtés dans le pays, pour fabrication de faux passeports ayant servi notamment à un groupe lié à Al-Qaïda et responsable des attentats de Madrid en 2004.