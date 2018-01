Comparution du présumé tueur en série ciblant des homosexuels

Bruce McArthur, un Torontois de 66 ans, présenté comme un présumé tueur en série, a comparu brièvement vendredi matin au lendemain de son arrestation pour les meurtres de deux homosexuels qui avaient été portés disparus l’an dernier.

McArthur est accusé des meurtres au premier degré de Selim Esen et d’Andrew Kinsman. Selon le premier chef d’accusation, le suspect aurait tué Selim Esen le ou vers le 16 avril 2017. Le second chef stipule qu’il aurait tué Andrew Kinsman deux mois plus tard, soit le 26 juin.

McArthur est retourné derrière les barreaux après sa comparution et devra comparaître à nouveau le 14 février, cette fois par vidéoconférence.

Des enquêteurs du Projet Prism de la police de Toronto responsables d’une enquête sur une série de disparitions dans le village gai de la Ville Reine ont indiqué aux journalistes qu’ils s’attendent à ce que McArthur soit accusé d’autres meurtres.

«Nous avons des preuves qui nous amènent à croire qu'il y a d'autres victimes, mais nous ne sommes pas en mesure d'identifier ces victimes en fonction des preuves que nous avons. C'est un travail en cours», a dit le sergent Hank Idsinga de la police de Toronto.

Deux autres victimes?

Selon le «Toronto Sun», lors d’une perquisition à l’appartement du suspect, la police aurait découvert des indices liés à MM. Esen et Kinsman ainsi qu’à deux autres victimes non encore identifiées.

Selon une source du «Toronto Sun», McArthur, un paysagiste, était sous surveillance depuis un certain temps avant son arrestation jeudi.

Des membres de la communauté LGBTQ de Toronto se sont déplacés vendredi matin pour assister à comparution de McArthur pour le voir en personne. L’arrestation de l’homme a apporté du soulagement à certains d’entre eux, mais a aussi suscité de la colère face à la police qui, selon eux, n’a pas pris au sérieux plus tôt leur peur qu’un tueur en série les visait.