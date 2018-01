Délibérations autour du budget Plante

Plus d’une semaine après le dépôt du budget controversé de Valérie Plante, la Commission sur les finances a terminé ses travaux, vendredi matin, et tout indique que certains de ces membres vont proposer des recommandations pour alléger le fardeau fiscal des citoyens et des commerçants en colère.

Composée d’élus montréalais et des villes liées, la Commission sur les finances a consacré six jours à l’examen du budget, qui a suscité de vives réactions en raison des hausses moyennes de taxes de 3,3% dans le résidentiel et de 3% dans le non résidentiel. La Commission siège depuis la matinée à huis clos et les membres doivent s’entendre sur les recommandations qu’ils entendent soumettre à l’administration.

«Lundi matin à 9h, nous serons ici, à l’hôtel de ville, pour formuler un certain nombre de recommandations qui seront soumises au conseil municipal. Je suis conscient qu’il y a des insatisfactions manifestées par certains membres de la Commission sur les finances. Je pense que ces derniers auront le droit d’exprimer leur point de vue soit à travers les recommandations ou les rapports effectués au conseil municipal», explique Richard Deschamps, président de la Commission.

Son vice-président, Alan DeSousa, est convaincu que les élus peuvent trouver des solutions, mais il faut également une volonté d'agir.

«Je reste optimiste que les recommandations de la Commission vont permettre à l’administration de réaliser non seulement un budget qui va respecter sa promesse électorale, mais aussi le bien commun et le fardeau des contribuables», indique-t-il.

En 2005, l'ex-maire Gérald Tremblay avait également fait face à de la grogne. Son administration avait alors reculé pour respecter sa promesse électorale.

«C’est clair que les maires des villes liées sont extrêmement déçus du budget et, s’il n’y a pas de changement, nous allons voter contre le budget», indique Georges Bourelle, vice-président de la Commission.

Cette hausse importante que les propriétaires devront payer dans leur prochain compte de taxes s’explique notamment par la première augmentation de la taxe de l’eau depuis 2013. Une décision nécessaire pour financer les importants investissements en cours depuis 2016 dans les infrastructures, disait la mairesse.