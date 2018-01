Des tests de dépistage pour 4 maladies héréditaires offerts à tous

Tous les Québécois auront droit maintenant aux tests de dépistage pour quatre maladies héréditaires, surtout associées jusqu'ici à trois régions du Québec.

Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, en a fait l'annonce, vendredi, flanqué de Pierre Lavoie, qui est aussi président de l'association régionale de l'acidose lactique.

«Aujourd'hui, c'est la preuve qu'on peut faire du positif à partir d'un événement négatif», a dit le triathlète, père de deux enfants décédés en bas âge en raison de l'acidose lactique. «On peut critiquer le système de santé tant qu'on veut, mais il est efficace.»

Outre l'acidose lactique, les autres maladies concernées sont l'ataxie de Charlevoix-Saguenay, la tyrosinémie et la neuropathie sensitivo-motrice. Jusqu'à maintenant, les tests de dépistage ne couvraient que le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord et Charlevoix. En moyenne pour chaque maladie, une personne sur 20 est porteuse du gène.

Les intéressés pourront maintenant recevoir le test en s'inscrivant sur internet. L'enveloppe contient deux tiges de coton, qu'ils doivent retourner ensuite dans l'enveloppe de retour.

«Une première tige dans la bouche du côté de la joue droite, l'autre tige dans la joue gauche. On referme les fioles et on retourne les tiges par la poste», a expliqué le ministre Barrette.

«Il y a 10 ans, on n'aurait jamais pu imaginer une telle chose possible de façon aussi simple. Mais la technologie nous le permet maintenant.»

Trois conditions sont essentielles pour passer le test: être majeur, avoir un des quatre grands-parents biologiques né soit au Saguenay-Lac-Saint-Jean, sur la Côte-Nord ou dans Charlevoix, et enfin, vouloir des enfants ou être enceinte de moins de 14 semaines.

Québec prévoit ainsi effectuer 7000 tests par année. Tous ces tests seront analysés au Saguenay-Lac-Saint-Jean.