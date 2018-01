Deux mois d’enfer à la suite d’un bris d’aqueduc

Sous-sol inondé, tuyaux gelés, baisse de pression d’eau, refoulement. Les conséquences d’un bris d’aqueduc ont mis les nerfs de sept locataires et de deux propriétaires montréalais à rude épreuve.

Il a fallu deux mois d’attente et le passage du «Journal de Montréal» pour que la situation se règle pour David Harpin et Géraldine Roy, propriétaires de triplex voisins à l’angle du boulevard Maisonneuve et de l’avenue Papineau, à Montréal.

Mercredi, les travailleurs de la Ville ont rétabli le service d’eau et réasphalté devant chez eux, mettant fin à leur cauchemar.

Pour David Harpin, les problèmes ont commencé le 22 novembre dernier. À la suite d’un bris d’aqueduc devant chez lui, il a découvert une flaque dans son sous-sol et a averti la Ville.

«On m’a dit de ne pas m’en faire, et trois jours plus tard j’avais un à deux pieds d’eau dans la cave», peste-t-il.

En plus de l’inondation, le propriétaire a été averti par un locataire qu’il n’y avait plus d’eau au robinet, une situation qui a duré plusieurs semaines. M. Harpin a alors tenté à plusieurs reprises de prendre contact avec la Ville et a fini par se faire expliquer que les cols bleus avaient arraché son arrivée d’eau en tentant de réparer l’aqueduc et que le débit avait été dirigé vers son sous-sol.

«Je suis chanceux que mon logement du bas est en rénovation, sinon ça aurait été l’apocalypse», fait remarquer M. Harpin.

Triplex voisin

Le propriétaire n’est pas resté seul dans sa galère. Après une nouvelle intervention de la Ville, c’est le triplex voisin qui a écopé.

Photo Matthieu Payen

«Le 17 décembre, les locataires du logement du bas nous ont appelés pour nous avertir que leur toilette était bouchée», raconte la propriétaire, Géraldine Roy.

En attendant l’intervention de la Ville, l’eau a fini par refouler par les toilettes et la baignoire du logement du bas, laissant les murs de la salle de bain couverts d’une eau brunâtre.

«Les deux locataires de ce logement sont partis. C’est leur droit dans ces conditions», se désole Mme Roy. Celle-ci estime qu’en plus de la perte locative, ces péripéties lui ont coûté près de 5000 dollars.

Dans les logements du dessus, l’eau a également été coupée dernièrement pendant plusieurs jours, forçant les locataires à aller aux toilettes au McDonald’s le plus proche.

Le problème a finalement été résolu mercredi, comme l’a confirmé la Ville.

«C’est clair que quand ils ont su qu’un journaliste fouillait l’histoire, ils ont mis les bouchées doubles», dit la propriétaire qui avoue avoir mal dormi ces derniers temps.

De son côté, la Ville rappelle que c’est justement dans le but «de rattraper le retard accumulé dans l’entretien des infrastructures de l’eau que l’administration municipale a annoncé la semaine dernière, lors de la présentation de son budget 2018, des investissements stratégiques pour assurer leur remise en état et leur développement».