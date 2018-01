La collection de Céline en Asie

Après avoir été lancée en Amérique du Nord, la collection de sacs à main et d’accessoires de Céline Dion effectue une percée en Asie.

Au cours des derniers jours, la gamme de l’artiste, qui comprend également des porte-monnaie et des valises, a été présentée aux acheteurs durant la semaine de mode à Hong Kong.

Bel accueil

Ailleurs, la collection de sacs et d’accessoires Céline Dion semble bien aller. La réaction des consommateurs serait «très bonne».

Comme prévu, les collections synthétiques, plus abordables (98 $ à 200 $), obtiennent davantage de succès. Au Québec, les sacs de Céline Dion sont notamment offerts chez Simons, Browns et Mélanie Lyne. Aux États-Unis, ils obtiennent un joli succès chez Nordstrom.

«C’est une nouvelle marque qui prend bien son envol», a résumé Mme Boivin.

Direction Europe

La collection de Céline Dion s’attaquera également au marché européen. La diva québécoise a confirmé la nouvelle dans une vidéo qui circule sur internet. « Nous avons créé une très belle gamme de produits, et les résultats s’annoncent des plus prometteurs pour les mois et les années à venir», déclare-t-elle.

Au cours des prochains jours, la marque sera présentée à Paris au salon Première Classe.

La distribution en sol européen est assurée par Style Network International, une société française implantée à Marseille.

Des informations concernant les chiffres de vente ont circulé. Jeudi, le quotidien de mode féminin américain «Women’s Wear Daily» rapportait des ventes supérieures à 10 millions $ US (soit 12,5 millions $ CAN) en Amérique du Nord depuis son arrivée en magasins en août dernier.

La publication citait des représentants aux ventes du Groupe Bugatti, la compagnie québécoise avec laquelle la chanteuse s’est associée pour lancer sa gamme de produits.

Jointe au téléphone en début de soirée, la vice-présidente marketing division femme du Groupe Bugatti, Johanne Boivin, qui dirige la marque globale Céline Dion, a démenti ces informations.

«Il s’agit d’une bévue de représentants aux ventes, a précisé Mme Boivin. En tant que corporation privée, nous ne divulguons jamais nos chiffres d’affaires. C’est également un souhait de Céline Dion de vouloir garder ces chiffres confidentiels.»