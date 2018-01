La Fête des neiges de Montréal commence cette fin de semaine

La 35e édition de la Fête des neiges de Montréal prendra ses quartiers au parc Jean-Drapeau dès samedi, et ce pour quatre fins de semaine.

Jusqu’au 11 février, les Montréalais sont invités à participer à plus d’une vingtaine d’activités en plein air et à assister à des spectacles et des animations pour toute la famille, dont les incontournables: bateau de glace, traîneaux à chiens, glissades ou encore tyrolienne.

La Fête des neiges c’est aussi des camions de rues, de la tire sur neige, du vin chaud et des points de restauration pour se sucrer le bec. Nouveauté cette année, la «Zone faim de loup» permettra de manger tout en assistant à des concerts plus intimistes.

Une trentaine de personnages seront également de la fête pour cette édition 2018, comme les cervidés, les pirates et les artistes du Cirque polaire qui animeront le site avec leurs costumes.

La plupart des activités sont gratuites. Pour en savoir plus sur les tarifs, rendez-vous sur le site de l’évènement: www.parcjeandrapeau.com/fr/fete-des-neiges-de-montreal/.