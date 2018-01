La reprise de «Zombie» approuvée par Dolores O'Riordan

On peut désormais entendre la reprise du succès «Zombie» sur laquelle Dolores O'Riordan, la regrettée chanteuse du groupe The Cranberries, devait poser sa voix.

Retrouvée sans vie lundi dans la salle de bain de sa chambre d'hôtel à Londres, l'Irlandaise de 46 ans avait approuvé avec joie une nouvelle version concoctée il y a quelques mois, pour un album, par les membres des Bad Wolves, une formation métal américaine, rapporte le site web du magazine «Rolling Stone».

Une session en studio avait déjà été réservée, mais le chanteur des Bad Wolves, Tommy Vext, a laissé savoir qu'il n'avait aucune idée des intentions de Dolores O'Riordan quant à sa participation à cette pièce, que ce soit de mettre sa voix à l'avant-plan ou de simplement jouer le rôle d'une choriste.

Vendredi, près de 25 ans après la sortie de «Zombie» en 1994, la vision du succès de 1994 signée par les Bad Wolves a été déposée en ligne à titre d'hommage à l'artiste. Tous les profits de la vente de cette reprise seront versés aux trois enfants de la chanteuse.

Nouvelle formation de la scène métal, Bad Wolves est formé d'anciens membres de DevilDriver, In This Moment et God Forbid.