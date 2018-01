Les conséquences d'un possible «shutdown» aux États-Unis

L'État fédéral américain pourrait se retrouver en partie paralysé samedi matin, et des centaines de milliers de fonctionnaires fédéraux mis en congés sans solde, si le Sénat n'approuve pas un accord de budget provisoire d'ici vendredi soir.

Les fonctionnaires jugés «non essentiels» devraient rester chez eux, comme lors du dernier «shutdown» en octobre 2013 qui avait duré 16 jours. Selon la Fédération américaine des employés gouvernementaux (AFGE), plus de 850 000 personnes risquent le chômage technique et plus d'un million d'autres pourraient travailler sans être payées. Au total, plus de 3,5 millions d'employés civils et militaires seraient affectés, selon des chiffres officiels.

- ADMINISTRATIONS: La plupart des agences fédérales verront leurs effectifs réduits. La quasi-totalité (95 %) des employés des services fiscaux (IRS) sera mise en congés, ce qui retardera la collecte et remboursement de l'impôt sur le revenu. La fermeture retardera les autorisations de mise sur le marché de médicaments, les prêts publics aux petites et moyennes entreprises, l'assurance publique pour les acheteurs immobiliers... En 2013, le coût total des compensations pour les employés s'était élevé à 2,5 milliards de dollars.

- DÉFENSE: Plus des trois quarts des 721 000 employés civils du Pentagone, le plus gros employeur public, seraient mis en congés sans solde, selon le Washington Post. Les 1,4 million de militaires américains poursuivraient leurs opérations et la collecte de renseignement, même si les soldats pourraient être payés avec retard si le blocage se poursuivait en février. En 2013, les employés civils avaient été rappelés une semaine après le «shutdown» grâce à un financement d'urgence approuvé par le Congrès.

- PARCS ET MUSÉES: L'administration Trump a élaboré des plans permettant de garder ouverts certains des plus de 400 parcs et musées nationaux en faisant appel à des sous-traitants. À Washington, les grands musées Smithsonian et le zoo ont assez de réserves pour rester ouverts jusqu'à dimanche soir. En 2013, l'État avait perdu 500 millions de dollars de revenus tirés du tourisme, selon la Maison-Blanche.

- VISAS, PASSEPORTS: le traitement des demandes de visas et de passeports serait ralenti et leur délivrance retardée.

- RECHERCHE: les Instituts nationaux de santé (NIH), centres de recherche médicale, cesseraient d'accepter de nouveaux patients pour des traitements expérimentaux.

- WASHINGTON: La capitale fédérale, financée directement par le Congrès, fermerait ses services de ramassage des ordures, de nettoyage des rues et ses bibliothèques. Les écoles et les transports publics continueraient de fonctionner.

- EXEMPTIONS: La Maison-Blanche, le Congrès, la justice, la police, le transport aérien, les services postaux, le ministère des anciens combattants et ses hôpitaux, ainsi que les services jugés essentiels à la sécurité et protection du pays seront globalement épargnés. L'enquête du procureur spécial Robert Mueller sur une éventuelle ingérence russe dans la campagne électorale de 2016 se poursuivra.

- IMPACT ÉCONOMIQUE: Le «shutdown» n'aura pas de conséquences sur la note (AAA, la plus haute) des États-Unis, selon l'agence de notation Fitch et vendredi, les marchés ne semblaient pas inquiets. En 2013, la Maison-Blanche avait estimé entre 2 et 6 milliards de dollars la perte de production provoquée par la fermeture.