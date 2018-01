Les voitures hybrides et électriques à l'honneur

Le Salon de l'auto de Montréal a ouvert ses portes au public aujourd'hui. Les visiteurs se rendent au Palais des congrès pour y faire du lèche-vitrine dans le but de faire un achat dans les prochains mois. Ils vont constater que le choix dans les voitures hybrides et électriques n'a jamais été aussi grand.

Ce qui frappe peut-être le plus dans cette 75e édition, avec ses 600 véhicules exposés, c'est la place qu'occupent les véhicules hybrides et électriques et l'intérêt qu'ils suscitent.

Depuis le 11 janvier avec sa norme véhicule zéro émission, Québec force la main aux constructeurs en pénalisant ceux qui ne vendent pas leur quota fixé par le règlement.

Visiblement, les constructeurs comprennent le message. Cette année, le Salon exhibe 41 véhicules hybrides et électriques. On peut même faire l'essai routier de plusieurs modèles, y compris la Mirai, la voiture propulsée à l'hydrogène de Toyota.

Intention d'acheter

L'an dernier, près de 200 000 visiteurs ont parcouru les 2 kilomètres de tapis. Trois fois sur quatre, ils se rendent au Salon avec l'intention d'acheter un véhicule dans les six prochains mois ou plus.

Le Salon présente aussi des concepts futuristes que les constructeurs veulent tester auprès des consommateurs, comme cette Cadillac Escalade, dont l'habitacle est truffé de senseurs qui annoncent l'avenir.

«La reconnaissance gestuelle, donc juste par des gestes, on est capables de contrôler un paquet de paramètres sur la voiture», mentionne le porte-parole de l’événement, Bertrand Godin.

C'est aussi l'occasion de faire un petit voyage virtuel, ou encore, de rêver devant des véhicules de luxe.

Parmi les petits bijoux que vous pouvez admirer au Salon de l'auto, il y a la Performante de Lamborghini, une voiture championne capable de faire, dans un circuit allemand de 22 kilomètres, quelque chose comme 6 minutes 52 secondes. C'est la meilleure à le faire sur ce circuit-là. Le prix du modèle exposé au Salon: 330 000$.

Malgré tout, cela n’empêche pas certains amateurs de belles voitures de rêver, selon Bernard Durand, de chez Lamborghini Montréal: «On a de la clientèle ici. J'ai même un prospect devant moi.»

Le Salon de l'auto se termine le dimanche 28 janvier. L'admission générale est de 16$ pour les adultes et de 6$ pour les enfants de 6 à 12 ans.

-D’après un reportage de Richard Olivier