Réaction d'Ottawa aux verdicts du procès de Lac-Mégantic

Le ministre des Transports du Canada, Marc Garneau, a répété l’importance d’avoir un «cadre législatif efficace» en ce qui a trait à la sécurité ferroviaire après les verdicts rendus vendredi au procès de la tragédie de Lac-Mégantic.

«La sécurité ferroviaire demeure ma priorité absolue. C'est la raison pour laquelle Transports Canada a pris plusieurs mesures visant à renforcer la sécurité ferroviaire et poursuit ce travail important», a-t-il fait savoir dans un communiqué.

«Cet accident nous rappelle l'importance de disposer d'un cadre législatif efficace ainsi que d'un régime d'application de la loi rigoureux pour l'ensemble de notre réseau de transport ferroviaire, y compris le transport des marchandises dangereuses, afin d'offrir le plus haut niveau de sécurité ferroviaire possible au Canada.»

Le ministre a tenu à rappeler que le gouvernement Trudeau avait entrepris l’an dernier l’examen de la Loi sur la sécurité ferroviaire et avait également proposé des mesures relatives à la sécurité ferroviaire dans le projet de loi C-49.

«De plus, en novembre dernier, j'ai annoncé une première étape concernant la gestion de la fatigue dans le secteur ferroviaire. Nous proposons d'aller de l'avant et de mettre en œuvre des changements fondés sur les données scientifiques probantes les plus récentes afin d'offrir la meilleure protection aux exploitants ferroviaires, aux voyageurs et aux personnes qui vivent à proximité de voies ferrées», a fait dit.