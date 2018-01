Robby Johnson présentera ses compositions dans un nouveau EP

La parution d’un mini-album de quatre chansons dans un mois marquera un changement de stratégie pour Robby Johnson.

Dorénavant, c’est avec ses propres armes que le chanteur beauceron établi à Nashville tentera de conquérir le marché américain.

À l’exception de la pièce «Big Time», lancée vendredi, Johnson a écrit et composé lui-même toutes les chansons de «Trouble», un EP qui paraîtra le 16 février aux États-Unis et au Canada.

Jusqu’à maintenant, le Québécois faisait équipe avec des auteurs reconnus de Nashville. C’était le cas sur son premier album, «Don’t Look Back». Or, c’est maintenant le temps de passer à la prochaine étape.

«Dans le marché, c’est important que les gens voient que je suis capable de composer mes tounes, que je ne suis pas seulement un interprète», dit Johnson.

Cette quête de crédibilité artistique pourrait prendre vite de l’ampleur si Robby Johnson atteint son objectif de refiler ses compositions à des stars du country.

«Nous avons une centaine de démos qui sont disponibles et on sait qu’un Garth Brooks cherche des chansons. On va pousser là-dessus, c’est certain.»

Rock et blues

Mais revenons à «Trouble», premier d’une série de EP qui seront lancés en 2018 jusqu’à la sortie d’un second album. Contrairement à «Don’t Look Back» qui flirtait allègrement avec la pop, les nouvelles chansons country de Johnson puisent leur source dans le rock et le blues.

«Mais ça ne veut pas dire que je m’éloigne du country pop. Je ne veux pas être dans une boîte, que les gens m’associent à un seul style», soumet le résident de Nashville.

Le lancement de «Trouble» s’accompagne d’une campagne de promotion dans les radios, en parallèle de quoi Robby Johnson continue d’écrire des chansons en français.

«C’est toujours en développement», répond-il, sans donner plus de détails, lorsque questionné sur ses projets dans la langue de Molière.

Robby Johnson se rendra en Abitibi, du 14 au 17 février, pour une mini-tournée de quatre concerts. Il est aussi question qu’il participe à quelques festivals, au Québec, l’été prochain.