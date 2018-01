Route 117: «Il est temps qu’on se réveille au ministère des Transports»

Alors que l’élargissement de la route 117 se fait toujours attendre, un homme dont la conjointe a été victime d’un grave accident au début du mois presse le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports d’agir.

Le 2 janvier dernier, la femme de Marc Coiteux a été gravement blessée dans un accident qui a aussi coûté la vie à une septuagénaire sur la route 117, à Labelle; un endroit que plusieurs estiment dangereux.

«C’est une route pour les gens des Hautes-Laurentides qui est extrêmement périlleuse, surtout en hiver», a raconté en entrevue à l’émission Le 9 heures celui qui a emprunté cette route des dizaines de fois.

La route 117 est le seul lien routier entre les Hautes-Laurentides et l’Abitibi-Témiscamingue. Il est donc utilisé par des milliers d’automobilistes, mais aussi par de nombreux camionneurs. Or, le tronçon d’une soixantaine de kilomètres entre Rivière-Rouge et Mont-Laurier serait particulièrement problématique.

Selon le comité SOS 117 mis sur pied en 2004, 26 accidents mortels auraient eu lieu de 2010 à 2016, en plus de faire 37 blessés graves.

«En proportion, ça en fait probablement le tronçon le plus dangereux de toutes les routes du Québec», ajoute Marc Coiteux qui a écrit, avec son père, une lettre au ministère des Transports dans l’espoir que les travaux prévus soient finalement réalisés.

C’est qu’en 2011, Québec se serait engagé à élargir la route, mais aurait changé d’idée en 2015 alors que Robert Poëti était ministre des Transports.

«Il nous est revenu en nous disant: Vous savez, avec le déficit zéro, on est un peu obligé de mettre tout ça sur la glace. On va sécuriser certains endroits. Mais tout le plan de développement a été mis sur la glace et ce qu’on demande aujourd’hui au gouvernement ce n’est pas de faire plus que ce qu’il avait annoncé, c’est d’honorer sa propre parole, explique le député péquiste de Labelle, Sylvain Pagé, lui aussi préoccupé par la situation. Maintenant que le gouvernement profite de surplus budgétaires importants, allez de l’avant.»

Selon M. Pagé, les citoyens de cette région «ne veulent plus être considérés comme des gens de seconde zone, de seconde classe». Le député affirme que les estimations de 2011 prévoyaient que les travaux coûteraient entre 200 et 250 millions $.

«On a investi 1,2 milliard dans la route 175 entre Québec et le Saguenay pour un flot de voitures deux fois moindre que la 117. Il est à peu près temps qu’on se réveille au ministère des Transports parce que ça n’a plus de bon sens», conclut pour sa part Marc Coiteux.