Suspendu parce qu'il aurait transmis des informations aux journalistes

Un agent de sécurité de l’hôtel de ville de Montréal, Gérald Bélanger, a été escorté mardi dernier à l’extérieur du bâtiment par son supérieur après qu’on lui ait annoncé qu’il était suspendu sans solde pour une période indéterminée. M. Bélanger était accompagné de son délégué du syndicat des cols bleus lorsqu’on lui a indiqué la porte de sortie.

Selon nos informations, M. Bélanger a été renvoyé chez lui et relevé de ses fonctions sans salaire parce qu’on lui reproche d’avoir transmis un document aux journalistes en lien avec le dossier de la nouvelle politique de Valérie Plante qui demande aux invités de s’enregistrer auprès des agents de sécurité à leur arrivée à l’hôtel de ville. Nos sources indiquent que Gérald Bélanger était déjà à couteaux tirés avec certains de ses supérieurs dans une affaire alléguée de harcèlement au travail.

Le syndicat des cols bleus a confirmé qu’il allait déposer un grief pour contester cette suspension.

La mairesse de Montréal a annoncé en novembre dernier, quelques jours après son entrée en fonction, avoir officiellement aboli la directive de son prédécesseur, Denis Coderre, qui interdisait aux agents de sécurité de l’hôtel de ville d’enregistrer les invités de son cabinet.

Dans l’entourage de Valérie Plante, on précise que les enquêtes administratives ne relèvent pas du cabinet de la mairesse et du comité exécutif. On ajoute que des dizaines d’enquêtes administratives se font annuellement parmi les 25 000 employés de la Ville.

«Ces procédures administratives sont déclenchées par des cadres qui n’ont rien à voir avec le cabinet de Valérie Plante.»