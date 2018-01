Un Igloofest un peu plus ouvert cette année

Le festival hivernal de musique électronique Igloofest est de retour pour une 12e édition avec plusieurs gros calibres de la scène électronique d’ici et d’ailleurs.

L’événement extérieur qui se déroule du jeudi au samedi, jusqu’au 18 février, a commencé jeudi soir au quai Jacques-Cartier du Vieux-Port de Montréal.

Au total, une cinquantaine de DJs, producteurs et musiciens d’ici et d’ailleurs se produiront sur scène au cours des trois prochains week-ends.

Le festival compte cette année sur plusieurs grosses pointures, dont les DJs Bonobo, NGHTMRE, Ghislain Poirier, Sasha et John Digweed, pour ne nommer que ceux-ci.

«Le festival a beaucoup changé, a dit Marie-Laure Saidani, programmatrice pour Igloofest. Au début, c’était une fin de semaine, deux soirs.»

«Ça a grossi au fur et à mesure, mais il y a toujours eu deux missions pour Igloofest, a poursuivi Mme Saidani. La première, faire sortir les gens et faire la fête l’hiver. La deuxième, promouvoir la musique électronique.»

Ouvrir son «spectre musical»

Même si le festival de musique a gardé le cap concernant ses deux objectifs depuis sa première édition en 2007, Mme Saidani souligne que la programmation cette année est un peu plus ouverte qu’elle ne l’était.

«Le marché de la musique électronique a beaucoup évolué dans les 10 dernières années et Igloofest a toujours été plus techno, mais cette année nous avons décidé de nous ouvrir aux autres spectres de la musique électronique», a indiqué la programmatrice.

Le musicien et DJ français Petit Biscuit, qui sera en concert ce vendredi à 23 h, est un bon exemple de cette ouverture.

«Sa musique est plus accessible musicalement que le techno, a dit Mme Saidani. Il arrive à rejoindre beaucoup plus de monde.»

La musique hip-hop fait aussi son incursion dans la programmation du festival, particulièrement le 1er février avec des spectacles de Vince Carter du groupe québécois Dead Obies qui joue à 20 h sur la scène secondaire, en plus d’une soirée spéciale sur la scène principale avec DJ Esco et BOI-1DA.

DJ Esco est un musicien américain de gros calibre qui joue partout à travers le monde et BOI-1DA est un producteur canadien qui travaille avec le rappeur Drake et d’autres artistes reconnus comme Rihanna.

Mettre l’accent sur les VJs et DJs locaux

Le festival reste cependant axé sur la musique électronique et la promotion d’artistes locaux.

«Les têtes d’affiche sont souvent de l’extérieur du Canada, mais pour le reste, on essaye de broder ça avec [des artistes] du Québec et du Canada», a expliqué Mme Saidani.

Selon elle, avoir l’occasion de jouer sur une aussi grosse scène avec des vedettes de la scène électronique est une merveilleuse occasion pour les artistes émergents.

COURTOISIE / Igloofest

Pour Mme Saidani, il est particulièrement satisfaisant de voir certains de ces artistes locaux revenir en force quelques années après leur première participation au festival. Par exemple, le DJ montréalais Kaytranada, qui a joué il y quelques années en ouverture d’un autre artiste, était de retour jeudi soir pour ouvrir le festival.

Le festival met aussi en valeur le travail de près d’une cinquantaine d’artistes visuels, communément appelé des VJs, qui accompagnent les prestations musicales avec des projections et des éclairages.

«Cela fait que chaque [spectacle] à une saveur différente», a dit Mme Saidani à propos de la programmation diversifiée des VJs.

Petit Biscuit: DJ de calibre international à 18 ans

Le jeune DJ français de 18 ans Petit Biscuit, qui fait sensation et qui impressionne par son jeune âge, sera à Igloofest vendredi soir pour réchauffer la foule.

Même si plusieurs s’exclament devant son âge, le jeune homme ne croit pas que le succès qu’il connaît est le résultat d’un talent extraordinaire, mais plutôt de beaucoup de travail.

«Je n’ai pas vraiment été un petit génie, a dit le DJ, qui participera au prochain festival Coachella en Californie. À 10 ans, moi, je faisais de la merde. C’est certain qu’au final ça m’a pris beaucoup de temps et je me suis donné à fond pour arriver jusqu’ici.»

COURTOISIE / Jonathan Bertin

Le musicien qui joue vendredi à Igloofest à compter de 23 h est certain qu’avec la démocratisation des outils musicaux viendront plusieurs autres jeunes talents.

«Aujourd’hui, on peut facilement se procurer de quoi faire de la musique, a dit Mehdi Benjelloun de son vrai nom. Je pense qu’il va en avoir plein d’autres. Après, il faut travailler énormément quand même.»

Le jeune DJ admet qu’il n’a pas une vie classique depuis qu’il connaît du succès. «Tu ne vis pas ta jeunesse comme tout le monde, c’est sûr, [mais] ça fait partie de moi, c’est toujours ce que j’ai voulu faire», a-t-il relaté, en ajoutant qu’il ne voit pas ses amis et sa famille autant qu’il le voudrait, mais qu’au final le jeu en vaut la chandelle autant pour lui que pour eux.

«Ça fait partie du jeu aussi et je pense que même s’ils aimeraient me voir plus longtemps, ils sont vraiment contents de ce qui se passe, a dit Petit Biscuit. C’est ça la vraie famille et les vrais amis.»