Un laboratoire clandestin démantelé à Québec

Une importante saisie de stéroïdes a été effectuée dans le secteur de Val-Bélair à deux adresses différentes jeudi, dont l’une d’entre elles qui abritait un laboratoire clandestin de fabrication de stéroïdes.

Les deux perquisitions font suite à une enquête menée par le Service de police de la Ville de la Québec depuis le mois de novembre dernier.

Deux hommes de 32 et 38 ans, ainsi qu’une femme de 45 ans, ont été arrêtés et des accusations de production et possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic pourraient être portées ultérieurement contre eux. Les trois individus ont été remis en liberté sous promesse de comparaître.

Ces perquisitions ont notamment permis la saisie de 1300 comprimés de stéroïdes, 3,5 litres de stéroïdes répartis dans 300 fioles, plus de 10 000 comprimés de Xanax, 3000 comprimés de méthamphétamine, 3,5 litres de GHB, plusieurs appareils servant à la fabrication de drogues et 5570 $ en argent.