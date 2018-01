Un premier plan d’intervention en sécurité routière pour la MRC de La Mitis

Le réseau routier de la MRC de La Mitis sera passé au crible au cours des prochains mois.

Quelque 414 kilomètres de routes et de rues municipales seront évalués afin de déterminer les endroits les plus dangereux. Il pourra s'agir de problèmes de configuration, de signalisation ou de visibilité par exemple.

«Le plan nous permet d'identifier les 12 secteurs de la MRC les plus dangereux en termes de sécurité routière et de pouvoir les qualifier afin d'obtenir des subventions et de les réparer», explique Jean-François Fortin, le maire de Sainte-Flavie, une des municipalités de la MRC.

Le ministère des Transports paie pour la réalisation de ce plan d'intervention en sécurité routière. Une firme a été retenue et va se mettre au travail dès les prochains jours.

Selon Bruno Paradis, le préfet de la MRC de La Mitis, «les municipalités auront leur mot à dire pour prioriser les endroits les plus problématiques, mais c'est une firme indépendante qui va trancher».

Il s'agit d'une nouvelle façon de faire qui devrait permettre des interventions plus ciblées et plus rapides. «Avant, chaque municipalité déterminait des endroits et poussait sur les ministères, sur leurs députés pour faire avancer certains dossiers. C'était au plus fort la poche. Là, maintenant, on veut un exercice objectif», précise Bruno Paradis.

Québec s'est engagé à financer les travaux correctifs nécessaires sur les routes et rues à problème par la suite. Les subventions pourront atteindre jusqu'à 75 % des coûts et même 90 % dans le cas des municipalités dévitalisées.

Et déjà, les élus des 16 municipalités de La Mitis annoncent que le travail devra se poursuivre dans les années à venir. «Nous, on espère répéter l'exercice ou du moins assurer un suivi. On veut prioriser 10 ou 12 sites, mais il va y en avoir plus que ça», affirme le préfet de la MRC.

Le premier plan d'intervention en sécurité routière de la MRC de La Mitis est attendu au plus tard d'ici le mois de septembre.