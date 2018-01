Une fraudeuse multirécidiviste condamnée à 30 mois de prison

Fraudeuse dans l’âme depuis près de trente ans, la multirécidiviste Josée Péloquin a été condamnée, vendredi, à purger une peine d’emprisonnement de 30 mois pour s’en être prise à une dizaine de personnes âgées.

Dans le résumé de la preuve faite par le juge Christian Boulet, ce dernier a pris la peine d’énumérer l’année de naissance de chacune des victimes qui s’est fait flouer par Péloquin, une femme qualifiée «d’habile manipulatrice» et qui est âgée de 51 ans.

La victime fraudée la plus jeune était âgée de soixante ans alors que la plus vieille en avait quatre-vingt-quatorze et c’est en prenant état sur cette victime que le magistrat a résumé la façon de faire de l’accusée.

«Le 7 janvier 2017, la victime a reçu un appel à l’aide de l’accusée qui s’est identifiée comme sa voisine», a mentionné le président du tribunal.

Cette dernière se disant mal prise et ayant un urgent besoin d’argent, elle a demandé à l’homme de lui venir en aide, mais comme il ne pouvait se déplacer, elle a proposé d’envoyer un taxi pour ramasser les 160$ demandés.

«Quinze minutes plus tard, la victime a remis une enveloppe à l’homme qui est arrivé chez lui dans un véhicule taxi», a rappelé le juge.

Ce n’est que plus tard en journée que le nonagénaire a réalisé qu’il s’était fait avoir lorsqu’il a discuté avec «sa vraie voisine».

Bien que les montants dérobés ne soient pas très élevés pour chacune des victimes, le tribunal a rappelé que ces dernières devaient maintenant vivre «avec de l’anxiété, de la méfiance et de la crainte».

Parlant de l’accusée, il a souligné qu’elle était «aux prises avec une problématique de toxicomanie et les nombreux programmes thérapeutiques auxquels elle a participé se sont avérés insuffisants pour éviter les rechutes», a-t-il ajouté avant de la condamner.

La peine la plus lourde déjà prononcée à l’encontre de Péloquin en était une de 24 mois à laquelle avait été retranchée la détention provisoire.