Une lettre de l’Assemblée nationale a refroidi l’UPAC

L’UPAC a annulé des rencontres avec deux députés après avoir reçu une lettre de l’Assemblée nationale rappelant le privilège parlementaire, a déclaré vendredi le commissaire Robert Lafrenière.

Mercredi, notre Bureau d’enquête a révélé que les députés de la Coalition avenir Québec Éric Caire et du Parti québécois Pascal Bérubé avaient accepté une rencontre avec un enquêteur de l’Unité permanente anticorruption (UPAC).

Cet entretien prévu la semaine dernière s’inscrivait dans le cadre de l’enquête sur les fuites de renseignements policiers de l’enquête Mâchurer, qui a provoqué l’arrestation du député libéral Guy Ouellette.

Mais les deux députés ont été informés ensuite par le policier que des «événements» survenus empêcherait la rencontre.

Dans un point de presse à Québec, M. Lafrenière a levé le voile sur les raisons qui ont mené cette annulation.

«Le 8 janvier, on a reçu une missive de l’Assemblée nationale qui touchait l’immunité parlementaire. Suite à cette correspondance là on a été obligé d’annuler et de mettre l’enquête en suspens.»

Cette décision a été prise «par prudence», a indiqué le commissaire.