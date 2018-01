«12 Strong»: Chris Hemsworth et Michael Shannon en Afghanistan

Quelques jours après les attentats du 11 septembre 2001, des forces spéciales américaines – les fameux Bérets verts – sont dépêchées en Afghanistan. L’objectif de leur ambitieuse mission est double: tisser des liens avec la population locale et lutter contre les forces d’Al-Qaïda.

«Il s’agit du premier film sur les Bérets verts depuis celui avec John Wayne», soulignait le producteur Jerry Bruckheimer pendant le tournage du film, faisant référence au long métrage de 1968. «12 Strong», ce sont les 12 hommes des forces spéciales, envoyés en Afghanistan au lendemain des attentats du 11 septembre. Une histoire vraie tirée d’un ouvrage écrit à partir de documents dont le secret a été levé, «Horse Soldiers».

«Le film s’ouvre le 11 septembre, alors que les tours du World Trade Center sont attaquées. Le chaos, l’incertitude et l’anxiété suivent aussitôt tant aux États-Unis qu’à travers le monde. Mon personnage [NDLR: le capitaine Mitch Nelson, commandant de l’unité] voit ces événements à la télévision, comme tout un chacun. Trois semaines plus tard, il se retrouve en Afghanistan avec ses hommes, ils sont les premiers soldats sur le terrain», détaille Chris Hemsworth, choisi expressément par Jerry Bruckheimer qui voulait travailler avec lui depuis des années.

Sur place, l’équipe de Mitch Nelson, qui compte notamment Cal Spencer (Michael Shannon), Sam Diller (Michael Peña) et Ben Milo (Trevante Rhodes) dans ses rangs, doit convaincre le général Abdul Rashid Dostum (Navid Negahban) – l’actuel vice-président afghan – de se laisser aider par les Américains afin de reprendre le contrôle de sa région, passée aux mains des talibans.

Réalisme

Bien que tourné au Nouveau-Mexique, «12 Strong», réalisé par le Danois Nicolai Fuglsig, s’attarde au travail des forces spéciales et aux défis particuliers de cette mission, les hommes de Mitch Nelson devant notamment composer avec le terrain et apprendre à se battre à cheval!

«Nous sommes au XXIe siècle! On n’imagine pas une seule seconde que nos soldats doivent monter à cheval, après tout, il y a beaucoup d’autres véhicules militaires, raconte Jerry Bruckheimer. Mais dans les montagnes en Afghanistan, le cheval et la mule sont les seuls moyens de locomotion. Il a donc fallu s’adapter.»

«C’est d’ailleurs ce qui est intéressant des forces spéciales, enchaîne-t-il. Ils sont une force de maintien de la paix. Leur objectif est de tisser des liens avec les populations locales, de leur expliquer qu’ils ne sont pas là pour envahir le pays. Ils sont entraînés pour ça.»

Malgré ses muscles acquis comme interprète de Thor, Chris Hemsworth a dû retourner sur les bancs d’école et des salles d’entraînement pour les besoins de «12 Strong», et ce, avec tous ses collègues acteurs.

«Nous avons tous suivi trois semaines de cours militaires, en classe, devant un tableau noir. Nous avons entendu des experts nous expliquer le rôle des forces spéciales et nous détailler cette mission en particulier.»

«Le fait d’être regroupés pour ces cours, d'apprendre ensemble le maniement des armes et d’assimiler les mouvements des soldats nous a permis de cimenter nos relations.»

«Ce sont les personnes réelles qui m’ont intéressé, dit Michael Shannon. L’homme que j’incarne m’a fasciné. Ce qui m’a aussi particulièrement captivé a été de voir que les deux groupes – les Américains et les Afghans -, complètement différents, ont pu développer une harmonie dans l’atteinte de leur objectif.»

«Cette histoire est passionnante, mais je ne suis pas sûr de la manière dont elle touchera le public. Je crois que les cinéphiles seront touchés différemment en fonction de leur historique personnel, comme le fait ou non d’avoir un militaire dans la famille.»

«Vous savez, une statue est dédiée à ces hommes à Ground Zero. En tant que résidant de New York, je suis désormais extrêmement ému quand je vois cette statue et je suis reconnaissant de savoir, aujourd’hui, ce qu’elle représente et pourquoi elle est là. Et ça, c’est important. Tout le monde devrait savoir qui sont ces hommes.»

«12 Strong» est à l’affiche au Québec depuis le 19 janvier.