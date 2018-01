«12 Strong»: surprenant!

L’histoire véridique de ces 12 hommes est incroyable!

Incroyable parce qu’ils ont réussi, cinq semaines après les attentats du 11 septembre 2001, à stopper net l’avancée des talibans en Afghanistan à dos de cheval.

Une statue est d’ailleurs dédiée à ces 12 bérets verts – les «green berets», ces forces spéciales de l’armée américaine – à Ground Zero en hommage à leur bravoure.

Le chef de cette unité, c’est le capitaine Mitch Nelson (Chris Hemsworth), un homme souriant, père de famille, adoré de ses hommes parmi lesquels on compte Cal Spencer (Michael Shannon) et Sam Diller (Michael Peña). Après les attentats du World Trade Center, son unité et lui ne souhaitent qu’une chose: aller se battre pour leur pays.

C’est sa gouaille, sa sincérité et son bon sens qui font que Mitch Nelson est choisi pour mener une mission quasiment impossible: celle de convaincre le général afghan Abdul Rashid Dostum (Navid Negahban) d’accepter l’aide des bérets verts et de couper la route aux talibans qui contrôlent désormais le nord du pays.

Très intelligemment, en adaptant l’ouvrage «Horse Soldiers: The Extraordinary Story of a Band of U.S. Soldiers Who Rode to Victory in Afghanistan» de Doug Stanton, Ted Tally et Peter Craig ont misé sur la légèreté, ne jugeant pas utile d’ajouter une touche dramatique à une histoire dont le contexte l’est déjà. Le spectateur se trouve donc devant des scènes qui rappellent l’humour de «Le combat de Charlie Wilson», notamment dans la manière dont sont dépeints les seigneurs de guerre afghans.

Le producteur Jerry Bruckheimer a choisi de confier la réalisation à Nicolai Fuglsig, connu pour ses publicités, mais qui signe ici son premier long métrage. Sa caméra n’est jamais insistante et l’homme privilégie les plans d’ensemble ce qui, lors des scènes de bataille, permet au spectateur d’en saisir les enjeux stratégiques et de comprendre tout l’aspect incroyable de la mission ainsi que la bravoure de ces hommes.

On ressort donc de la projection de 129 minutes rempli d'énergie par ce déploiement de courage et d’humilité, et surtout ravi de connaître enfin l’histoire de ces hommes qui méritait vraiment d’être racontée.

Note: 3 sur 5