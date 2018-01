«À armes égales»: des armes et des hommes

Gerard Butler est aux trousses de braqueurs de banque dans «À armes égales», un film décevant.

On l’apprend dès le début: Los Angeles est la capitale des vols de banque. Au cours des premières minutes, un groupe de malfaiteurs attaque un camion blindé. La scène est violente, les criminels sont mieux armés que la police et ne font pas dans le détail. Et ce n’est que lorsque le tout est terminé qu’on apprend que le fourgon ne contenait pas un seul billet. Nick (Gerard Butler), le policier chargé de l’enquête, s’interroge.

Tandis qu’on suit Nick, on assiste également aux actions de Merrimen (Pablo Schreiber qu’on connaît de «La loi et l’ordre: crimes sexuels), le chef de la bande, et de ses deux complices principaux, Levi (50 Cent) et Donnie (O'Shea Jackson Jr.). Car les trois hommes ont un plan extrêmement ambitieux, celui de voler la Réserve américaine de Californie, un endroit réputé imprenable.

Écrit à quatre mains par le cinéaste Christian Gudegast et Paul Scheuring, le long métrage de 140 minutes ne parvient pas à intéresser au-delà des premières scènes. Faut-il jeter le blâme sur les dialogues vides («Les gens qui ont des choses à cacher n’ont jamais grand-chose à dire», par exemple)? Faut-il, au contraire, reprocher l’accumulation de lieux communs - le flic qui se fait larguer par sa femme parce qu’il prend son travail trop au sérieux pour ne citer que celui-là -, ou le punch de la fin, surprenant, mais qui arrive comme un cheveu sur la soupe?

«À armes égales» est également trop long. Ayant la prétention de livrer une étude des personnages, les deux auteurs se laissent aller au remplissage. Entre la vie de famille de Nick, les querelles intestines du groupe de malfrats, les tentatives des policiers de faire parler Donnie, on finit par se lasser, d’autant que seules deux scènes d’action rythment le film.

Tant au niveau du scénario que de la prise d’images, Christian Gudegast prend un malin plaisir à imiter d’autres longs métrages dans le désordre, «Traffic», «Suspects de convenance» et, bien sûr, «Tension», à tel point qu’il dilue le peu d’originalité dont il aurait pu faire preuve.

Note: 2 sur 5