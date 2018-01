À l’ombre pour au moins 15 ans après une attaque brutale

Un toxicomane a été condamné à la prison à vie, à Edmonton, relativement au meurtre d’un homme qu’il a attaqué de façon brutale et non provoquée en 2012 dans un autobus de la capitale albertaine.

Jeremy Lyle Newborn, qui a tué John Hollar, 29 ans, le 6 mai 2012, pourra faire la demande d’une libération conditionnelle dans 15 ans, a rapporté vendredi le «Edmonton Journal».

La victime est décédée deux jours après l’attaque survenue quelques secondes après qu’il fut monté à bord, ce qu'ont montré des images captées par la caméra de surveillance de l’autobus.

Les autres passagers ont vu Hollar se faire ruer de coups de poing et de pied, avant que son assaillant ne le piétine.

Ce dernier vit avec une déficience intellectuelle, mais le juge a rejeté la requête de la défense voulant que son client ne puisse pas écoper d’une peine à perpétuité étant donné son état mental. Il aurait notamment un faible quotient intellectuel et aurait été agressé sexuellement durant son enfance. À 9 ans, selon son avocat, l’accusé consommait déjà de l’alcool, et plus tard il est devenu toxicomane, devenant un adepte de la méthamphétamine.