Catherine Florent: comédienne, designer et femme d’affaires

La comédienne, que nous voyions peu à la télé depuis quatre ans, revient en force dans le populaire téléroman «O’»; l’intrigante Sarah Beaulieu, qu’elle y incarne, risque de provoquer bien des rebondissements.

Si Catherine Florent s’est éloignée quelque temps du petit écran, elle est restée créative et s’est consacrée, outre son rôle de maman, à ses autres passions, dont la couture.

Catherine, discutons d’abord du rôle qui marque votre retour à la télé, celui de Sarah Beaulieu dans «O’».

Ce rôle a été un cadeau; on me l’a vraiment offert. C’est rare que ça arrive. D’habitude, il faut faire des auditions. Sarah, c’est quelqu’un qui arrive dans le paysage et qui va séduire le personnage de François Dupéré (joué par Hugo Giroux). Pendant mes lectures des textes, je me demandais où tout ça allait mener, mais je peux dire qu’elle va prendre de plus en plus d’importance...

Comment est l’ambiance sur le plateau?

C’est sûr que, comme j’arrive un peu tel un cheveu sur la soupe, je dois prendre ma place, mais l’ambiance est très agréable. Travailler avec le réalisateur Frédérik D’Amours, c’est un cadeau. Il est patient et attentif.

Depuis 2013, on vous voit beaucoup moins à la télé. Comment avez-vous vécu cette absence?

J’ai fait du théâtre pendant deux ou trois ans, mais c’est vrai qu’après ça, je n’ai pas fait grand-chose. Évidemment, ce ne sont pas toujours les comédiens qui choisissent cette situation. Cela dit, c’est le genre de choses que je trouvais très difficile lorsque je suis sortie de l’école, à la fin de la vingtaine. J’avais l’impression qu’une carrière devait aller toujours en montant, sinon ça voulait dire que ça allait s’arrêter.

Aujourd’hui, vous voyez les choses autrement.

Je comprends maintenant que ce n’est pas comme ça que ça marche. J’ai réalisé qu’il y a des hauts et des bas. Mais tant que j’ai quelque chose de créatif ailleurs — comme mon entreprise de vêtements —, ça m’aide beaucoup à passer au travers.

Justement, qu’en est-il de votre entreprise de vêtements, Kitsch Kat?

Ç’a commencé à l’époque où je jouais dans «Caméra Café» (de 2002 à 2008). Ça faisait déjà quelques années que je travaillais à cette émission quand je me suis cassé la mâchoire. Un accident bête: j’ai eu une chute de pression, je me suis évanouie et je suis mal tombée... C’est pour ça qu’ils m’ont remplacée par Catherine-Anne Toupin. Elle a repris mon rôle au pied levé et l’a gardé durant les trois années suivantes. C’est à ce moment-là que j’ai lancé Kitsch Kat.

Aviez-vous ce projet en tête depuis un moment?

Oui, ça faisait longtemps que je voulais faire ça, car je fais de la couture et du tricot depuis toujours. À un moment donné, je me suis retrouvée avec tellement de chapeaux et de mitaines que je ne savais plus quoi en faire... (rires)

Comment avez-vous trouvé l’expérience de vous lancer en affaires?

Je dois dire que ç’a développé en moi tout un côté d’entrepreneure super intéressant. J’avais tout à faire moi-même: les photos, le site web... J’ai fait affaire avec des graphistes et des ateliers de couture, parce que je ne pouvais assurer la production seule. C’est tout un monde que j’ai appris à connaître et que j’aime énormément. Mon côté femme d’affaires s’est tellement bien développé que j’ai aussi acheté des immeubles à logements. Cet aspect de ma personnalité est devenu très important. Je dirais donc que je vis dans trois univers, celui du jeu, celui de la couture et celui des affaires.

Avec Kitsch Kat, vous proposez des vêtements faits en tissu recyclé. Cela correspond-il pour vous à une philosophie?

C’est la philosophie du recyclage. J’ai toujours trouvé ça important, bien que je fasse davantage du réemploi que du recyclage. De plus, mes vêtements sont faits pour durer, contrairement à ceux qu’on vend dans bien des grands commerces et qui vont seulement durer deux semaines.

Vous dites que vous faites de la couture depuis toujours. Qui vous a initiée à cette activité? En faites-vous depuis que vous êtes enfant?

Oui. La tante qui m’a appris à coudre est morte l’été dernier. Ça m’a fait tellement de peine! Chez nous, la couture était transmise de mère en fille et de tante en nièce... Dans la famille de ma mère, les hommes étaient menuisiers, et les femmes étaient couturières.

Par ailleurs, vous êtes aussi une adepte de la plongée sous-marine.

Oui, tellement! J’ai fait pas mal de plongée et j’ai beaucoup voyagé pour en faire. Entre autres, parmi mes plongées les plus spectaculaires, il y a celles que j’ai faites en Égypte, dans la mer Rouge. On y trouve des espèces de poissons qu’il n’y a nulle part ailleurs, vu que c’est un écosystème fermé. J’y suis allée avec Geoffroy Beauchemin, mon ex-conjoint et le père de ma fille, qui est un caméraman sous-marin reconnu. Et cet hiver, je m’en vais en Thaïlande pour expérimenter la plongée en apnée plutôt qu’avec des bouteilles.

Votre fille a 12 ans. Parlez-nous d’elle.

Ma fille et moi avons une relation très... Comment dire... Je ne dirais pas que nous sommes fusionnelles, mais nous sommes très proches. Après tout, c’est la personne avec qui je ris le plus au monde. Je l’ai emmenée un peu partout, autant en voyage que dans les coulisses de théâtre. À l’âge qu’elle a maintenant, c’est surtout de l’accompagnement que je dois faire, par exemple lui expliquer comment gérer son temps avec l’école. Comme elle fait de la musique, je lui rappelle de pratiquer.

Vous dites qu’elle fait de la musique. Sera-t-elle aussi une artiste?

Je pense qu’on ne pourra pas faire autrement. On voulait en faire une policière, ma mère et moi — vu qu’on n’en avait pas dans la famille —, mais je pense que ça ne marchera pas! Elle veut faire quelque chose dans les arts et elle est en concentration musique à l’école. Comme elle est très grande, elle joue de la contrebasse.

Voyez Catherine Florent dans «O’», les mardis à 20 h, à TVA. Pour découvrir les créations vestimentaires de la comédienne, consultez son site kitschkat.com.