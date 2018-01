Christian Bale au cœur des ténèbres dans «Hostiles»

En plein tournage de «Backseat», dans lequel il incarne le vice-président américain Dick Cheney, Christian Bale revient, le temps de la promotion de «Hostiles», sur ce qui l’a motivé à prêter ses traits à un capitaine de l’armée américaine en 1892.

Il le dit sans ambages: «C’est l’un des films dont je suis le plus fier, tant au niveau du processus que du résultat final.» Retrouvant Scott Cooper, le scénariste et réalisateur de «Au cœur du brasier», l’acteur a plongé la tête la première dans son personnage de Joseph J. Blocker, capitaine dans la cavalerie, vétéran des guerres indiennes, effectuant des recherches historiques et se plongeant dans la série documentaire «The Civil War» de Ken Burns pour comprendre la jeunesse du militaire.

Ironiquement, c’est à Blocker seul que pensent ses supérieurs pour accompagner le chef Yellow Hawk (Wes Studi) dans ses terres ancestrales du Montana. Lui qui déteste les Amérindiens, lui qui a vu ses hommes tomber le corps criblé de flèches, lui qui a failli mourir avec une lance Kiowa fichée en plein torse.

«C’est un homme qui a connu la guerre toute sa vie. Il a grandi pendant la guerre civile, s’est battu durant celle-ci, a combattu dans les guerres indiennes qui commencent à prendre fin. Pendant plusieurs décennies, il a passé son temps dans les territoires les plus à l’ouest du pays. Il a vu mourir beaucoup des frères d’armes, il a failli mourir bien des fois, et il a tué un nombre énorme d’Amérindiens. Il comprend que le terme de «destinée manifeste» est un euphémisme pour celui de «génocide». Il éprouve une haine sincère pour son ennemi Yellow Hawk, incarné par Wes Studi, un chef Cheyenne, parce qu’il l’a vu tuer ses amis. Mais il ne s’agit pas là d’un western typique, dans lequel le personnage principal est entièrement bon et l’autre, entièrement mauvais. Blocker ne hait pas seulement Yellow Hawk, il le respecte aussi.»

Pour l’acteur oscarisé, «Hostiles» - tourné dans l’ordre chronologique - commence alors que ces deux ennemis jurés doivent «apprendre à vivre ensemble» le temps d’un trajet. De plus, «désormais proche de la retraite, Blocker doit apprendre à mettre de côté la haine et à, en conséquence, à surmonter la culpabilité de rendre la mort de ses compagnons d’armes dénuée de tout sens. Comment redevient-il humain? Comment revient-il à la civilisation?»

Sur le route du Nouveau-Mexique au Montana, Blocker et sa troupe sauvent Rosalee Quaid (Rosamund Pike) dont toute la famille a été décimée par une attaque comanche. C’est d’ailleurs, comme le souligne Christian Bale, en fonction des personnes qui l’entourent que Blocker se définit.

«Blocker s’est complètement isolé des autres. Mais ses émotions se reflètent dans celles des personnages secondaires. C’est en partie pour cette raison qu’il trouve Yellow Hawk fascinant. Il possède quelque chose qu’aime Blocker: une famille, des proches, un héritage moral qu’il laissera aux siens. Rosalee, le personnage de Rosamund Pike, est libre d’exprimer sa peine pleinement. Ce sont tous les deux des personnages très endommagés par la vie, mais il éprouve une réelle fascination à son égard.»

Outre le fait d’apprendre à monter à cheval, de savoir tirer et «d’aimer porter un uniforme en laine dans lequel on transpire énormément», rien ne différencie un personnage de western d’un personnage d’un autre genre de film.

«La question de base demeure toujours la même. S’agit-il d’une bonne histoire?», d’expliquer le Britannique de 43 ans.

«J’aime beaucoup l’équitation et j’ai pris énormément de plaisir à tourner les échauffourées. Mais, sur une note plus calme, j’ai aimé tourner la dernière scène entre Blocker et Yellow Hawk, lorsque les deux hommes se regardent droit dans les yeux», conclut-il.

«Hostiles» a pris l’affiche le 19 janvier.