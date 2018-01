De la propagande nazie affichée dans une école

Un projet scolaire montrant des affiches de propagande nazie dans une école de Carstairs, en Alberta, a soulevé plusieurs critiques, a rapporté vendredi Global News.

Des élèves ont reproduit des éléments de propagande du temps de l’Allemagne nazie et leurs «œuvres» ont été affichées sur un babillard de l’école Hugh Sutherland. Bien que selon la direction, le but de ce projet était de montrer les effets de la propagande et de l’ultra nationalisme aux élèves, au moins un citoyen s’est plaint que des symboles comme la croix gammée soient affichés à la vue de tous les élèves.

«Je ne veux plus jamais voir ça. Ça appartient au passé et ça doit disparaître», a confié Ted Devine, résident de Carstairs, à Global News.

La Fédération juive de Calgary a été plus nuancée dans sa réaction.

«Nous félicitons tout enseignant qui apprend aux élèves à reconnaître la propagande et à y répondre. Par contre, il est inapproprié et irresponsable de publiciser de la propagande haineuse sans mise en contexte», a réagi la Fédération dans une déclaration faite à Global News.

La direction de l’école a pour sa part affirmé que le projet provenait d’un manuel approuvé par le ministère de l’Éducation de l’Alberta. Elle promet qu’elle va réévaluer la pertinence d’afficher ce type de matériel à l’avenir.