Des ententes de principe pour tous les paramédics membres de la CSN

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) a annoncé samedi que son secteur préhospitalier, qui comprend quelque 3600 paramédics, répartiteurs et employés de soutien, avait conclu une entente de principe globale avec la Corporation des services d'ambulance du Québec.

L’entente sera soumise au vote des syndiqués au cours des prochains jours, a précisé la FSSS.

Les salariés du secteur préhospitalier québécois sont sans convention collective depuis le 31 mars 2015, a souligné le syndicat en annonçant l’entente de principe.

Après avoir conclu des ententes de principe l’été dernier pour les employés d’Urgences-santé de Montréal et Laval, puis en décembre pour les employés d’une coalition d’entreprises ambulancières couvrant notamment les régions de Longueuil et de la Montérégie, ainsi que de l’Estrie et de la Capitale nationale, la FSSS avait indiqué que les négociations achoppaient toujours en raison d’un blocage d’un groupe d’employeurs.

«Le plus long conflit de travail de l'histoire du secteur préhospitalier tire peut-être à sa fin, avait mentionné le syndicat le 22 décembre. Malheureusement, un groupe d'entreprises bloquent encore un règlement de ce conflit provincial, car elles refusent d'octroyer à leurs paramédics les mêmes conditions de travail qu'aux autres paramédics, on parle ici de la Corporation des services d'ambulance du Québec (CSAQ).»

C’est avec cette corporation que le syndicat vient de conclure une entente de principe.

Les répartitrices et répartiteurs de l'Estrie syndiqués auprès de la FSSS-CSN n’ont de leur côté pas encore conclu d’entente de principe, mais deux dates de négociation sont au calendrier, soit les 30 et 31 janvier prochains.