«Hostiles»: un western pas comme les autres

Après «Au cœur du brasier», Christian Bale retrouve Scott Cooper, cette fois-ci dans un western.

En prenant comme prétexte un voyage du Nouveau-Mexique au Montana en 1892, le scénariste et réalisateur Scott Cooper (il a basé son film sur une histoire de Donald E. Stewart, auteur de «Porté disparu» et de «À la poursuite d'Octobre rouge») effectue une plongée dans l’âme d’un militaire.

«Hostiles» s’ouvre sur un massacre, celui du mari, des deux filles et du bébé de Rosalie Quaid (Rosamund Pike) par un groupe de Comanches. La scène suivante est celle d’une famille d’Apaches, violemment capturée par les hommes du capitaine Joe Blocker (Christian Bale), qui les compare à des fourmis.

De retour devant ses supérieurs, Blocker apprend qu’il doit escorter le chef Yellow Hawk (Wes Studi) et les siens au Montana, sur les terres ancestrales des Cheyennes. Vétéran des guerres indiennes, Blocker hait les Amérindiens, qu’il rend responsables de la mort de ses compagnons d’armes. Il lit Jules César dans le texte, est laconique et, surtout, terriblement raciste. En chemin, la troupe (composée de soldats joués, entre autres, par Rory Cochrane, Jesse Plemons, Jonathan Majors et Timothée Chalamet) tombe sur Rosalee et Blocker en prend soin. C’est aussi l’occasion pour Yellow Hawk de se rapprocher du capitaine, les deux hommes ayant désormais un ennemi commun. Non sans rappeler l’excellent «Josey Wales hors-la-loi» avec Clint Eastwood, le périple de la troupe sera le chemin de la rédemption pour Blocker.

Indéniablement, Scott Cooper, remis de l’indigeste «Messe noire», maîtrise les codes du western - l’homme seul face aux Indiens, le sauvetage d’une femme, etc. - et se plaît à explorer les contradictions de son personnage, dont son racisme sélectif. L’économie de dialogues dont fait aussi preuve le cinéaste sert à la fois à amplifier la symbolique de l’homme solitaire, mais aussi à magnifier les émotions de Blocker, admirablement incarné par Christian Bale qui livre ici une prestation forte, intense, juste et mémorable.

Visuellement, en choisissant à nouveau Masanobu Takayanagi («Au cœur du brasier») comme directeur de la photographie, il s’assure de capter les magnifiques paysages et la lumière dont les changements suivent la progression psychologique du soldat.

Sans, malheureusement, offrir une vision plus subtile des Amérindiens, encore et toujours présentés comme sages ou sanguinaires, Scott Cooper livre ici néanmoins un très bon long métrage, porté par Christian Bale qui a le mérite de contribuer à dépoussiérer le mythe du blanc à la conquête de l’Ouest et qui soulève des questions intéressantes sur la culpabilité collective, le désir de vengeance et la sauvagerie humaine.

Note: 4 sur 5