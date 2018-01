Il y a 10 ans, le décès de Heath Ledger

Le 22 janvier 2008, l’acteur Heath Ledger est retrouvé mort dans l’appartement new-yorkais qu’il loue depuis sa rupture d’avec Michelle Williams.

Ce jour-là, aux alentours de 14 h 45, sa masseuse et sa femme de ménage le trouvent sur le plancher du logement situé au 421 Broome Street dans le quartier de SoHo. La masseuse appelle alors Mary-Kate Olsen, amie proche de Heath Ledger, à l’aide. Mais la star est en Californie et demande à une agence de sécurité de se rendre sur les lieux. Les deux femmes appellent alors les secours et ne parviennent pas à ranimer l’acteur de 28 ans. Le décès de Heath Ledger est prononcé par les urgentistes à 15 h 36, et son corps est transporté dans les bureaux du coroner pour autopsie.

La nouvelle prend le Web d’assaut au point que les parents de Heath Ledger apprennent la mort de leur fils par les médias, tandis que les fans se rassemblent au pied de l’immeuble. Les témoignages et les hommages affluent... de même que les spéculations sur les causes du décès. Le corps est rapatrié en Australie, incinéré, et les cendres du jeune acteur reposent désormais au cimetière de Karrakatta, au sud de Perth.

Deux semaines après la mort de Heath Ledger, le coroner publie son rapport, indiquant que la cause du décès est accidentelle et due à un mélange de médicaments d’ordonnance. Une enquête subséquente de la Drug Enforcement Administration (DEA) américaine conclut que les deux médecins de l’acteur ne sont pas responsables.

Une étoile filante...

Heath Ledger a 10 ans lorsqu’il monte sur scène dans une adaptation théâtrale de «Peter Pan» de son école primaire. À 17 ans, dès son diplôme en mains, il quitte Perth pour Sydney afin de tenter sa chance comme acteur. Il enchaîne les rôles dans des séries télévisées, mais, en 1999, il décide de s’installer à Los Angeles. On le voit alors dans «10 choses que je déteste de toi», une comédie romantique dans laquelle il donne la réplique à Julia Stiles.

Or, il ne veut pas se cantonner à de tels rôles et refuse d’autres films destinés aux adolescents. Il confiera au «Evening Standard» londonien quelques années plus tard, qu’il vivait «de soupes Ramen et d’eau» tant il manquait d’argent. Mais son pari de passer des auditions pour des rôles plus conséquents finit par réussir. Son interprétation du fils de Mel Gibson dans «Le patriote» (2000) lui vaut d’être remarqué. Suivent alors «Chevalier» (2001), «Les quatre plumes» (2002), «L’ordre» (2003), «Ned Kelly» (2004), pour ne citer que ceux-là.

La consécration arrive avec «Souvenirs de Brokeback Mountain» en 2005, pour lequel il récolte de nombreux prix et une nomination aux Oscars. C’est également sur le plateau du long métrage qu’il rencontre Michelle Williams. Les deux acteurs ont un coup de foudre et leur fille, Matilda, naît en octobre 2005.

Il travaille à réaliser son premier film et accepte, en même temps, le rôle du Joker dans «Le chevalier noir» de Christopher Nolan et s’immerge dans la préparation. Nommé aux Oscars – le long métrage sort en juillet 2008 -, il deviendra le deuxième acteur à remporter la statuette à titre posthume.

En mai 2007 sort le documentaire «I am Heath Ledger», présenté tant en salle qu’à la télévision, qui inclut des archives familiales et des vidéos tournées par l’acteur.

L’Oscar de Heath Ledger...

La statuette remportée par Heath Ledger pour sa performance dans «Le chevalier noir» fait partie d’une exposition permanente sur l’acteur, présentée par le Western Australian Museum de Perth, sa ville natale.

L’Académie des Oscars, l’AMPAS, exige depuis 1950 et afin d’éviter la spéculation sur les statuettes, que les gagnants signent un formulaire s’engageant à proposer leur Oscar à l’AMPAS pour la somme de 1 $ avant de le vendre lorsqu’ils veulent s’en départir. Dans le cas de Heath Ledger, l’AMPAS a décidé que Matilda en deviendra la propriétaire lorsqu’elle atteindra 18 ans. Et Michelle Williams s’est engagée à veiller sur la statuette jusqu’à la majorité de sa fille.