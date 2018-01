Legend Lin Dance Theatre: de Taïwan à Montréal

Il aura fallu attendre plus de deux décennies avant que la compagnie de danse taïwanaise Legend Lin Dance Theatre traverse l’océan jusqu’au Canada. Elle débarquera finalement à la Place des arts dès mercredi pour présenter sa plus récente création, «The Eternal Tides».

Ils seront près d’une vingtaine, sur scène, à initier le public montréalais à leur esthétique unique – située à mi-­chemin entre la tradition et la ­modernité –, mise au service des rituels cérémoniels de leur île natale.

C’est d’ailleurs pour ce faire que la chorégraphe Lin Lee-Che a fondé la compagnie Legend Lin Dance Theatre, en 1995. Toujours soucieuse de faire découvrir les us et coutumes et l’esprit de Taïwan, elle a depuis porté au-delà des frontières de son île des œuvres telles que la récente trilogie ­regroupant «Miroirs de vie», «Hymne aux fleurs qui passent» et «Chants de la destinée», où elle célébrait tour à tour le ciel, la terre et l’homme.

Aujourd’hui, c’est des océans et de ses marées que Lin Lee-Chee s’inspire pour «The Eternal Tides», un spectacle dont l’esthétique a été décrite par le magazine français «L’Obs» comme étant «à la fois contemporaine et ­puisée dans le plus lointain passé».

Ode à la tranquillité

Fidèle à son habitude, la compagnie Legend Lin Dance Theatre s’appuie ici sur les principes de la tranquillité, du calme et de la stabilité pour cette toute nouvelle production. Mais ­attention de ne pas confondre «calme» et «ennuyant». Selon les ­extraits mis en ligne, «The Eternal Tides» ne semble rien avoir de ­soporifique ou ennuyant. Au contraire. Les images laissent présager une œuvre hautement poétique et, par moments, dynamique.