Les citoyens isolés encore dans l’incertitude

Plusieurs citoyens de Yamaska, en Montérégie, sont toujours isolés en raison de l’embâcle survenu cette semaine, et ce, malgré les travaux de déglaçage en cours.

En entrevue à LCN, samedi matin, la mairesse de Yamaska, Diane de Tonnancourt, a affirmé que la situation s’est améliorée.

«Les gens de l’île du Domaine peuvent de nouveau circuler en automobile. Par contre, il y a encore des morceaux de glace qui empêchent de se rendre à pied [à plusieurs résidences].»

Les opérations de déglaçage progressent à un bon rythme, selon la mairesse, qui a espoir qu’elles se terminent au courant de la fin de semaine. Elle craint toutefois les conséquences de la tempête hivernale qui frappera le Québec à partir de lundi.

«On ne sait pas si ça va être de la neige ou de la pluie qu’on va avoir, alors c’est sûr que les gens sont dans l’incertitude pour le moment», a poursuivi Mme de Tonnancourt.

La mairesse déplore également le fait que la Garde côtière canadienne ne puisse amener aucun aéroglisseur en renfort.

«L’aéroglisseur ne peut pas se rendre, parce qu’ils [la Garde côtière] ont peur que les gros morceaux de glace brisent l’équipement. On ne peut pas non plus utiliser une rétrocaveuse amphibie, ce qu’on surnomme la «grenouille», parce que la glace libérée pourrait aller sur le fleuve et perturber la circulation maritime», a ajouté Mme de Tonnancourt.

Un employé municipal et un pompier ont procédé à une distribution de médicaments auprès de plusieurs Maskoutains, une opération menée à pied, «de peine et de misère», selon la mairesse.