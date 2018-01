Les détaillants ont fait des affaires d'or en 2017

Les ventes des détaillants n’ont jamais été aussi élevées au Québec. En 2017, elles ont atteint 120 milliards $, en hausse de 6 %, a appris «Le Journal de Montréal».

Les données compilées par le Conseil québécois du commerce au détail (CQCD) indiquent que les ventes des détaillants ont progressé de plus de 6 milliards $ l’an dernier.

«Les détaillants répondent aux attentes des consommateurs. La forte progression des ventes le démontre», a indiqué au «Journal» le président et directeur général du CQCD, Léopold Turgeon.

Selon ce dernier, la faiblesse du dollar canadien et la venue d’un nombre sans précédent de touristes au Québec expliquent une bonne partie de cette importante hausse.

Les faibles taux d’intérêt, la hausse du revenu disponible des consommateurs, une faible inflation et un taux de chômage très bas sont aussi des facteurs qui jouent actuellement en faveur des détaillants.

Plus fort que prévu

En février dernier, le CDPQ prévoyait que les dépenses des consommateurs allaient progresser de 3 % en 2017.

Le prix de l’essence plus élevé l’an dernier (+9 %) qu’en 2016 a notamment permis aux stations-service d’augmenter leurs ventes.

Les détaillants de matériaux de construction et de jardinage, les concessions de véhicules et de pièces automobiles, les pharmacies et les commerces de marchandises diverses ont enregistré des hausses de revenus.

Des nuages à l’horizon

Malgré une situation économique fort enviable, les détaillants québécois demeurent toutefois sur leur garde.

Car les exigences de Washington dans le cadre des négociations de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) pourraient leur faire perdre d’importants revenus au cours des prochaines années.

L’administration Trump réclame que le montant maximum exempté des taxes de vente et des droits de douane passe à plus de 200 $US (et jusqu’à 800 $US lors de magasinage en sol américain) pour les consommateurs canadiens.

Selon une étude réalisée par la firme PwC, les pertes de revenus annuels pour le gouvernement fédéral pourraient atteindre 10,7 milliards $ d’ici trois ans avec cette demande.

Les baisses de revenus des détaillants canadiens les forceraient à compresser leurs dépenses, provoquant d’après PwC des pertes potentielles de 286 000 emplois dans le secteur du commerce au détail au pays.