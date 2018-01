Pour la première fois, L’Oréal engage une femme portant le hijab pour ses publicités

Pour la première fois de son histoire, la compagnie de cosmétiques française L’Oréal a engagé une femme portant le hijab pour figurer dans l’une de ses campagnes de publicité.

Amena Khan, blogueuse mode et beauté, a donc marqué l’histoire en figurant dans la toute nouvelle publicité européenne de L’Oréal.

« Que vos cheveux soient à la vue des autres ou non, ça n’affecte pas à quel point on peut en prendre soin », peut-on entendre dire Mme Khan dans une vidéo qu’elle a partagée sur son compte Instagram.

Établie en Angleterre, Amena Khan a salué, dans une entrevue qu’elle a donnée au magazine Vogue, l’audace qu’a eue la compagnie française en l’engageant.

« Combien de compagnies font ça? Très peu. Ils ont littéralement mis dans leur publicité de produits capillaires une femme dont on ne voit pas les cheveux. Ce que la compagnie véhicule comme message dans cette campagne donne une voix à des femmes comme moi », a-t-elle dit.

Mme Khan a aussi cru bon de mentionner que ce n’est pas parce qu’une femme cache ses cheveux qu’elle ne veut pas qu’ils soient les plus beaux.

« J’ai une relation complexe avec mes cheveux. Quand j’enlève mon foulard, je veux que mes cheveux soient les plus beaux possible, ce qui est le cas pour n’importe quelle femme, non ? »

En 2016, la compagnie Covergirl avait également employé une femme portant le hijab, Nura Afia, afin qu’elle représente ses produits de beauté.