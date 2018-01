Appel à la prudence pour les Canadiens qui voyagent en Jamaïque

Le gouvernement fédéral demande aux Canadiens qui voyagent en Jamaïque de faire preuve d’une grande prudence en raison de la flambée de violence dans la paroisse de St. James, qui a forcé les autorités locales à déployer des militaires dans les rues de Montego Bay.

L’opération militaire qui a été lancée vendredi par le ministère jamaïcain de la Défense survient en période de haute fréquentation touristique. Montego Bay est d’ailleurs l’une des destinations les plus prisées des touristes qui visitent ce pays des Caraïbes.

«Il y a une forte présence policière et militaire qui a été déployée dans la région, a dit le major Basil Jarrett, du ministère jamaïcain de la Défense, en entrevue au «National Post».

«C’est une réponse à la montée de la criminalité, du taux d’homicides, de l’extorsion et de l’anarchie générale qui règne à Montego Bay et dans d’autres secteurs de St. James. Nous sommes ici pour voir si on peut rétablir la situation.»

L’état d’urgence avait été proclamé par le premier ministre Andrew Holness dans la nuit de jeudi à vendredi.

Des soldats portant le casque et l’habit de camouflage ont ensuite pris le contrôle des rues de Montego Bay. Ils patrouillent dans la ville, arrêtent des véhicules, procèdent à des arrestations et participent à des raids. Les réservistes ont également été appelés en renfort.

La situation a forcé le gouvernement fédéral à émettre une mise en garde sur son site internet. Il demande aux Canadiens qui voyagent dans la région de limiter leurs déplacements, d’être extrêmement vigilants, de rester à l’intérieur de leur complexe touristique et de n’utiliser que les transports officiels.