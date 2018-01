Rassemblements prévus à Montréal et ailleurs au pays

Une seconde marche des femmes aura lieu, samedi, dans plus de 40 villes au Canada, dont à Montréal.

Les participants à ce rassemblement, qui se veut non violent et inclusif, sont attendus vers 11h à la Place des Arts. Plusieurs élus et personnalités publiques y sont attendus également.

L’organisation de la Marche des femmes au Canada prône l’amélioration et le respect de l’accès des femmes aux soins de santé sans discrimination, l’amélioration de leur sécurité économique, de leur représentation et de leur sécurité.

«Une fois de plus, nous manifestons en solidarité avec les groupes du monde entier promouvant les droits des femmes et humains, nous manifestons de nouveau pour montrer que les progrès faits en 2017 ne sont pas suffisants. Encore beaucoup de travail reste à faire en ce qui concerne la protection des droits des femmes et des citoyens les plus vulnérables», peut-on lire sur le site de l’évènement.

L’an dernier, la marche avait été organisée en réaction à plusieurs mesures «antifemmes» adoptées par le président américain Donald Trump, alors fraîchement entré en poste. Des dizaines de milliers de personnes avaient manifesté à travers le Canada, selon les organisateurs de la marche.

Cette année, l’évènement devrait porter davantage sur la dénonciation des agressions sexuelles et de la culture du viol qui a eu cours tout au long de 2017, avec les mots clic #Metoo, #ÇaPassePu, et #OnAgit.