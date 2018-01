Sauvé d’une surdose d’héroïne par son fils de 8 ans

Un père de famille de Milwaukee, au Wisconsin, devra passer la prochaine année en prison à réfléchir à ses agissements, après avoir été sauvé d’une surdose par son fils de huit ans.

Voyez ci-dessus le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN.

Christopher Koeberl a été trouvé par des policiers, sans connaissance, dans son auto, a rapporté la chaîne CNN. C’est son fils de huit ans, qui se trouvait à bord avec ses deux autres enfants, qui avait appelé les agents pour qu’ils viennent aider son père.

«C’est mon fils qui m'a sauvé, personne d’autre, a déclaré le père jeudi pendant son audience en cour. Maintenant, je dois lui démontrer que je suis un bon père et revenir dans la bonne voie. Ça me fait peur. Mais je ne veux plus prendre aucune drogue.»

Le père devra passer une année en prison. Chaque semaine, il devra réécouter l’appel de son fils au 911.