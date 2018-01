Skier pour les petits «super héros» malades

La 10e édition du Défi ski Leucan approche à grands pas. L’événement d'une importance capitale permet de venir en aide aux enfants atteints du cancer.

Le petit Édouard Fiset, 4 ans de Québec, sera le prochain porte-parole du Défi ski. Pour lui, le diagnostic de leucémie lymphatique aigüe est tombé en juin 2016. Depuis, il se bat chaque jour contre le cancer. Pour toute sa famille, c'est un véritable super héros.

«Il a été diagnostiqué il y a un an et demi et là, il est en traitement», explique son père Dominic Fiset.

«Ça va déjà beaucoup mieux. Il a eu sa rémission en août 2016 après un mois de chimio intensive à l’hôpital. On a atteint la rémission, mais après la rémission on a deux ans de traitements, à toutes les semaines et même à la maison», ajoute sa mère Mélanie St-Onge.

Chaque jour est un pas de plus dans la bonne direction pour le jeune garçon. Grâce à Leucan, cette épreuve devient un peu plus facile à surmonter.

«Ils (Leucan) s’impliquent dès le départ et ils restent longtemps aussi. Jusqu’à la fin des traitements et je pense même éventuellement plus tard. C’est comme une deuxième famille!»

Les familles comme celle d'Édouard reçoivent de l'aide grâce aux dons du public.

D’ailleurs, depuis ses débuts, le Défi ski Leucan a permis d'amasser 1.6 million $. Cette somme a notamment permis de faire avancer la recherche.

«La recherche clinique c’est ce qui a permis d’augmenter le taux de survie qui est passé de 15 % à 82 %», précise Nathalie Matte, directrice multirégionale chez Leucan.

Le Défi ski Leucan aura lieu le 10 mars au Mont-Vidéo et le 17 mars à Bromont, montagne d’expériences, Vallée du Parc et à la Station touristique Stoneham. En équipe de une à quatre personnes, les participants sont invités à amasser au moins 500 $ pour les enfants atteints de cancer et à skier pendant une journée complète.