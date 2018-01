Un couple célèbre son 79e anniversaire de mariage

La chance, c’est le secret de la réussite du mariage d’un couple de l’Iowa, aux États-Unis, qui célèbre leur 79e anniversaire.

Voyez ci-dessus le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN.

Leur histoire d’amour a commencé dans les années 30.

Keith Elwick se rendait à la clinique vétérinaire, lorsqu’il a posé les yeux pour la première fois sur Janet.

«Nous allions partir et j’ai dit: "je veux revoir cette fille", c’est ainsi que tout a commencé, alors que j’allais simplement faire vacciner des porcs», se souvient Keith Elwick.

Après seulement quelques mois ensemble, le couple s’est marié.

«Nous allions au Missouri pour je ne sais plus quelle raison et tu as décidé que nous nous marierons», raconte Janet Elwick.

Avec seulement 30 $ en poche, ils ont été en mesure de se procurer une bague de mariage.

«Nous nous sommes arrêtés à la bijouterie et je lui ai acheté sa bague, pour un total de six gros dollars», explique Keith Elwick, en riant.

Dans les sept dernières décennies, le couple a bâti ensemble un business de manufacture.

«Nous avions du plaisir à faire les choses ensemble, rien de tout cela n’aurait été possible sans Janet», ajoute l’homme.

Ils ont également fondé une famille.

Questionnés sur le secret de leur amour, ils ont tous deux répondu que ce n’était que beaucoup de chance.

Les Elwicks ont quatre enfants et une douzaine de petits-enfants et d’arrière-petits-enfants.