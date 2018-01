«Un être exceptionnel» - Jérôme Ferrer

«Être exceptionnel», «géant», le grand chef Paul Bocuse était le meilleur ambassadeur de la cuisine française, a confié samedi Jérôme Ferrer, chef cuisinier et auteur.

«Tous les cuisiniers à travers le monde, on est tous orphelins parce qu’on perd un de nos pères», a affirmé le chef Jérôme Ferrer en entrevue à LCN, samedi.

«Comme Elvis Presley qui est décédé, mais qui continue à exister, Paul Bocuse continuera à vivre à travers le temps parce qu’il a marqué l’histoire de la cuisine à travers le monde. Il a montré le chemin à suivre à tous les cuisiniers.»

Chef exécutif du restaurant Europea (Relais & Châteaux et Grandes Tables du Monde), Jérôme Ferrer est aussi membre de l'Académie culinaire de France et Maître cuisinier de France. Comme plusieurs, le chef originaire de Perpignan, en France, a salué la mémoire du chef français décédé samedi et considéré comme le pape de la gastronomie française.

«On ne peut que lui dire merci du fond du cœur d’avoir alimenté nos passions», a souligné M. Ferrer.

Il a rappelé que Paul Bocuse a été «un des premiers cuisiniers dans le monde à ouvrir un restaurant ailleurs que dans son pays. Dans son cas, ç’a été les États-Unis. Après, les autres ont suivi». «Il a été un des premiers cuisiniers à faire une autre cuisine que dans son registre, a-t-il précisé. Il a ouvert des bistrots [...] et même des restaurants fast-food.»

Celui qui devait bientôt fêter ses 92 ans avait une vision que Jérôme Ferrer n’a pas oubliée: «Il n’y a pas de grande ou de petite cuisine, il n y a que de la bonne et de la mauvaise cuisine. Telle est la philosophie de la cuisine: un bon produit, une bonne cuisson, un bon assaisonnement».

«Il a su nous faire comprendre une chose essentielle. S’il y a une star dans un restaurant, c’est le produit. On rend hommage aux artisans et aux producteurs. S’il y a des vedettes, c’est eux. Nous on est juste des porte-parole, des vitrines», a mentionné Jérôme Ferrer, auteur du livre «Faim de vivre», sorti cette semaine chez Flammarion Québec.