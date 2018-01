Une enseignante vient en aide à des réfugiés

Depuis maintenant plusieurs jours, l'enseignante Rachel Shugart ne compte plus ses heures de bénévolat. Ses acolytes et elle tentent d'aider des centaines de familles réfugiées qui ont besoin d'effets scolaires et de vêtements d'hiver.

«La première semaine, j'ai dû consacrer 60 heures, et ce, en plus de mon emploi. Je fais des livraisons trois fois par semaine. Le matin avant d'aller travailler et après ma journée. Comme enseignante et mère de famille, je sais que pour les enfants c'est important d'avoir le même matériel que les autres. Puis, sans habit de neige, ces enfants ne sortent pas dehors lors des récréations», confie Rachel Shugart, enseignante à Montréal.

L'appartement familial est transformé en quartier général et lieu de collecte de dons. Le salon est devenu un mini entrepôt. Des sacs au sol rempli de mitaines et de tuques et sur le sofa plusieurs habits de neige de différentes grandeurs attendent d'être distribués.

«En grande majorité, ces familles sont des migrants qui ont fui les États-Unis, depuis cet été, par le chemin Roxham. Le gouvernement leur donne un montant chaque mois, mais ils ne couvrent pas toutes les dépenses et lorsque tu n'as rien, ça fait beaucoup. L'idée est de créer des rencontres et un réseau social entre les donneurs et les familles», ajoute-t-elle.

Le gouvernement fédéral dit avoir traité plus de 22 000 demandes d'asile au Québec en 2017.

Il y a des répercussions dans les deux plus grandes commissions scolaires de Montréal qui mettent les bouchées doubles pour accueillir les enfants réfugiés.

À la commission scolaire de Montréal, on dénombre 3 707 inscriptions d'élèves migrants depuis septembre, 270 depuis janvier.

De son côté, la commission scolaire Marguerite-Bourgeoys compte 439 nouveaux enfants migrants depuis septembre, dont une quinzaine arrivés en janvier.