Des activités extravagantes pour la 35e édition de la Fête des neiges

Lancer de la hache, babyfoot géant et courses de trottinettes de neige ne sont que quelques-unes des activités extravagantes de la 35e édition de la Fête des neiges, qui se déroule jusqu’au 11 février au parc Jean-Drapeau.

La température clémente, qui oscillait autour du point de congélation dimanche, a incité de nombreuses familles à prendre part à cette tradition hivernale, qui devrait attirer 100 000 personnes sur quatre fins de semaine. «Je trouve ça parfait. C’est glissant un peu, mais c’est la température idéale», s’est réjouie Isabelle Ladouceur, accompagnée de ses deux jeunes filles.

Malgré le ciel gris et un parcours glissant, petits et grands étaient ravis de s’exercer au tir à l’arc, à la sculpture sur glace ou même au lancer de la hache, une nouveauté cette année. «Nous, en France, ça n’existe pas. On n’a jamais essayé ça!», a lancé Nicolas Bricout tandis qu’il faisait la file pour participer à cette activité ludique.