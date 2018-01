Ed Sheeran cessera de faire de la musique quand il aura des enfants

Profitez-en pendant qu’il est toujours actif, parce que le populaire Ed Sheeran a déclaré qu’il cessera ses activités quand il sera père.

« Mon ambition ira à zéro quand j’aurai des enfants. Je vais me dire : “Ça ne m’intéresse plus tant que j’aurai une autre vie de laquelle m’occuper.” C’est complètement compréhensible parce que tu as des enfants et ta préoccupation est d’être un bon père », a-t-il affirmé au Daily Star.

Cela pourrait arriver plus vite qu’on le croit. On apprenait hier que le Britannique avait enfilé la bague au doigt de sa copine, Cherry Seaborn, tout juste avant le Nouvel An. Est-ce qu’avoir des enfants serait la prochaine étape pour le couple?

Sheeran a également déclaré que son ambition diminuait déjà puisqu’il avait accompli beaucoup plus de choses qu’il n’aurait pensé.

« Je ne sais pas quelle est la prochaine étape. J’ai comme l’impression que lorsque tu joues dans un stade, tu ne peux pas aller plus haut que ça, qu’est-ce que tu fais? Tu vends 15 millions d’albums? Qu’est-ce que tu fais sur ton prochain album? » a déclaré le chanteur.

Il a pourtant une petite idée de ce qu’il veut faire à moins grande échelle.

« Je veux écrire une chanson country qui sera numéro un dans les radios en Amérique. Je sais que ce n’est pas comme jouer au Wembley Stadium, mais c’est la prochaine étape », a indiqué Ed Sheeran.