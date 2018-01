Elle crée un conte avec les dessins de sa fille décédée

Une mère dont la fille de 7 ans est décédée subitement a créé un conte pour enfants, à partir de dessins faits par la fillette. Le livre lui a redonné le goût de mordre dans la vie, un an après le drame.

Fay Elie se rendait avec des copines à une soirée disco de son école, le 7 octobre 2016, lorsqu’elle s’est soudainement effondrée au sol. Elle est morte en tenant la main de sa mère quelques heures plus tard, à l’hôpital de Sept-Îles.

Une malformation cardiaque serait finalement à l’origine de la mort subite de la fillette de 7 ans. Son départ inattendu a fait basculer l’univers de son petit frère, Léo, de sa petite sœur, Rose, et de ses parents, Karine Lizotte et Martin Elie. Il fallait retrouver le goût de vivre.

Une grande créatrice

Fay était une grande créatrice. Il ne se passait pas un jour sans qu’elle ne crée quelque chose : un dessin, une histoire, elle faisait même de la couture. Sa mère et elle avaient comme projet de créer un conte pour enfants.

«C’est quelque chose que je voulais faire, mais on ne prend jamais le temps. Ce genre de drame nous ramène à l’essentiel: prendre le temps de profiter du moment présent», a dit Karine Lizotte.

La mère de famille a encore en mémoire une discussion marquante tenue avec Fay, deux semaines avant son départ. La fillette demandait à sa mère «ce qu’elle aimait».

«Je lui avais répondu : «toi, ton frère, ta sœur, ma famille...», mais elle avait insisté : «mais qu’est-ce que tu aimes faire maman?» C’est resté tellement ancré en moi cette discussion», a dit Mme Lizotte, qui a décidé d’aller au bout du projet du conte, en l’honneur de sa fille.

«Je l’écoute. Je fais ce que j’aime et ça me fait du bien. Depuis que j’ai eu le livre entre les mains, je me sens revivre et mon psy m’a donné mon congé. C’est un état d’esprit que je ne pensais pas ravoir: le goût de mordre dans la vie», a-t-elle confié. Karine Lizotte n’avait aucune compétence en termes de publication et de rédaction de livre.

De fil en aiguille, elle a rencontré une graphiste et fait affaire avec une compagnie d’édition pour elle-même produire le conte: Fay et l’attaque à 4 pattes. Il est en vente au coût de 15$, et 10% des fonds récoltés iront à la cause des familles touchées par la mort subite d’un enfant.

«J’ai pleuré»

Avant le congé des Fêtes, Karine Lizotte est retournée à l’école de Fay pour lire le conte, notamment dans la classe où Fay aurait dû être cette année. Une des professeures de Fay en a profité pour lui remettre des photos de la fillette à l’école.

«J’ai pleuré, ça m’a fait un choc de voir de nouvelles photos d’elle. C’était de nouveaux souvenirs, même après son départ», a dit Mme Lizotte.

Les enfants ont été captivés par le conte. «Je suis tellement contente de voir qu’elle vit à travers tout ça, que les gens vont continuer de dire son nom», a dit Karine Lizotte.