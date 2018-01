Encore une tempête... mais de verglas!

Les opérations de déneigement lancées un peu partout dans la province la semaine dernière à la suite de la dernière bordée de neige sont à peine terminées que, déjà, une nouvelle tempête s'apprête à faire son entrée au Québec.

Dans un bulletin météorologique spécial, Environnement Canada prédit qu'une tempête hivernale, causée par une dépression en provenance du Colorado, traversera la province à partir de lundi après-midi, et ce, jusqu'à mercredi.

Selon l'organisme fédéral, les précipitations débuteront sous forme de neige, avant de se changer en pluie verglaçante au cours de la nuit de lundi à mardi dans le sud de la province.

«La pluie verglaçante persistera pendant de nombreuses heures le long de la vallée du Saint-Laurent. Elle pourrait se poursuivre jusqu'à mardi après-midi selon les secteurs», a averti Environnement Canada, qui prévoit qu'entre 5 et 10 mm de verglas tomberont sur l'Outaouais, Montréal et ses environs, la Mauricie et la région de Québec.

Neige à l'est

À défaut d'avoir du verglas, les habitants du centre et de l'est du Québec peuvent s'attendre à recevoir «des quantités importantes de neige accompagnées de vents forts et de la poudrerie», a indiqué Environnement Canada.

«Cette tempête devrait occasionner des conditions routières difficiles. Veuillez envisager de reporter les déplacements jugés non essentiels», a ajouté l'organisme.