Une famille de Lévis est passée par toute la gamme des émotions lundi dernier.

C’est à l’hôpital Hôtel-Dieu de Lévis que la petite Éonie aurait dû naître, mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu.

Carl Desmarais a mis lui-même au monde sa fille à la maison, heureusement, la mère et l’enfant se portent bien.

La petite de 5,2 livres est née en moins de 2h30, dans des conditions particulières.

La mère a commencé à avoir des contractions dans la nuit de dimanche à lundi dernier, elle a pris plusieurs longues minutes avant d’en aviser son conjoint qui dormait à ses côtés, mais les choses se sont succédé plus rapidement que le couple n’aurait pu l’imaginer.

Installée sur le plancher de sa salle de bain, Véronique suivait les indications que son conjoint lui donnait alors qu’il était au téléphone avec la réceptionniste du 9-1-1.

«Je me suis dit, c’est beau, on oublie les téléphones. À ce moment-là, la tête de ma petite est sortie dans mes mains. J’ai regardé Véronique et je lui aie dit de pousser doucement et le reste a suivi. Au moment, où la petite sortait, j’ai entendu quelqu’un rentrer dans la maison, moins d’une minute plus tard l’ambulance était là», raconte Carl Desmarais, toujours sous le choc.

Au moment où Éonie est née, il n’y avait pas que les parents qui étaient présents à la maison, leur garçon de cinq ans y était aussi. C’est d’ailleurs lui qui a accueilli les ambulanciers.

- D'après les informations de Marika Simard