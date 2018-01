Le Carnaval de Québec en pleine transformation

Le Carnaval de Québec, tel qu'on le connaît, en est à sa dernière édition : il va se refaire une beauté pour sa 65e édition, en 2019.

Ces changements sont nécessaires, selon beaucoup de gens.

«Il y a des années où des clients, des touristes arrivaient, me demandaient "c'est où, le Carnaval?" Ça, c'est pas normal, déplore Fabio Monti, commerçant. Donc, il faut qu'on anime les rues, il faut qu'on anime l'arrivée aussi en ville. Il faut que les activités soient plus centralisées.»

Pour la 64e édition, qui aura lieu cette année du 26 janvier au 11 février, les hôtels sont loin d'afficher complet dans la capitale.

«On est un peu plus bas que l'an passé à pareille date, reconnaît la directrice générale de l’Association hôtelière de Québec, Marjolaine de Sa. Il nous reste encore des jours, bien sûr, avant de remplir. Par contre, je crois qu'on va avoir, au niveau de l'hôtellerie, un plus petit taux d'occupation.»

Bon an mal an, la fête hivernale génère des retombées économiques de près de 40 millions de dollars pour la région. La moitié des visiteurs proviennent d'ici, l'autre moitié du Canada et de l'international.

À l'Office du tourisme de Québec, on mise beaucoup sur le Carnaval pour vendre l'hiver.

«Pour les trois prochaines années, on veut augmenter de 15,4% la fréquentation durant l'hiver, souligne le directeur, André Roy. C'est sûr que le Carnaval, pour nous, c'est vraiment l'événement phare.»

Les activités qui étaient concentrées sur les plaines d'Abraham ont fait mal aux commerçants ces dernières années. On apprécie les nouveaux sites, situés plus près des artères commerciales.

«C'est certain que les années passées, c'était comme disparate, les sites. C'était plus compliqué pas mal», estime un trousite rencontré par TVA Nouvelles.

Il faudra allier traditions et modernité pour ramener les gens à la fête. Le nouveau consultant du Carnaval de Québec, Daniel Gélinas, anciennement du Festival d'été, a un gros mandat. Selon lui, tout est à revoir, à l'exception de Bonhomme Carnaval, qui est là pour rester.

-D’après le reportage de Danny Côté