Les femmes à l'honneur aux SAG Awards

Les stars arrivaient dimanche sur le tapis rouge des SAG Awards, ces prix du syndicat des acteurs américains, avec la comédie noire «3 Billboards, les panneaux de la vengeance» favorite d'une cérémonie qui mettra à l'honneur les femmes.

Reese Witherspoon, Susan Sarandon, Morgan Freeman, Margot Robbie, Sterling K. Brown, ou la jeune vedette de la série «Stranger Things» Millie Bobby Brown arpentaient le tapis rouge de l'auditorium The Shrine au sud de Los Angeles, trois quarts d'heure avant le début de la cérémonie. Pour la première fois, elle sera animée par une seule personne, la comédienne Kristen Bell, alors qu'auparavant c'était une succession de présentateurs qui étaient aux commandes.

Au lendemain de la deuxième «Marche des femmes» qui a rassemblé des centaines de milliers de personnes aux États-Unis - entre 300 000 et 600 000 rien qu'à Los Angeles - toutes les statuettes des SAG seront remises par des actrices, dont Halle Berry, Dakota Fanning, Lupita Nyong'o et Emma Stone.

Le syndicat des acteurs américains veut ainsi manifester son soutien au mouvement Time's Up créé par 300 femmes influentes d'Hollywood pour financer la défense de victimes d'abus sexuels, ou aux #MeToo anonymes qui ont inondé internet de récits personnels dans la foulée de l'affaire Weinstein.

Contrairement aux Golden Globes où toutes les actrices s'étaient vêtues de noir suivant le mot d'ordre de Time's Up, les paillettes, le tulle, les plumes et le glamour hollywoodien étaient pleinement de retour sur le tapis rouge des SAGs.

Les révélations début octobre sur le producteur Harvey Weinstein, accusé par une centaine de femmes de harcèlement ou agressions sexuelles, ont provoqué un raz-de-marée à Hollywood et au-delà pour dénoncer une culture de sexisme.

Des personnalités du spectacle et d'autres secteurs ont été à leur tour accusées de comportements sexuels abusifs comme Kevin Spacey, Jeffrey Tambor, Dustin Hoffman et le cinéaste Brett Ratner.

James Franco, nommé aux SAG pour son film «The Disaster Artist», est l'une des personnalités rattrapées récemment par le scandale: il est accusé par cinq aspirantes actrices de les avoir exagérément poussées à se dénuder avec la promesse tacite de rôles.

«3 Billboards», sur une mère qui demande justice après la mort de sa fille, part fort de quatre nominations pour la soirée des SAGs: meilleur ensemble d'acteurs, meilleure actrice (Frances McDormand) et meilleurs seconds rôles (Woody Harrelson et Sam Rockwell).

Le film de Martin McDonagh, en tête des pronostics du site spécialisé dans les prix hollywoodiens Goldderby.com, avait déjà triomphé aux Golden Globes.

La comédie romantique «The Big Sick» sur les différences culturelles, la satire raciale «Get Out», la comédie sur le passage à l'âge adulte d'une adolescente «Lady Bird» et le drame sur la lutte pour les droits civiques «Mudbound» sont également dans la course pour le prix du meilleur ensemble d'acteurs, le plus prisé des SAG.

Côté télévision, trois séries sont à égalité avec quatre nominations: «Big Little Lies», minisérie d'HBO, «Stranger Things» diffusée sur Netflix et la comédie sur des catcheuses «Glow».

Dans la catégorie meilleur acteur, Timothée Chalamet, un Franco-Américain de 21 ans qui parle couramment français est sélectionné pour «Call Me by Your Name».

Il rivalise avec James Franco, Daniel Kaluuya («Get Out»), Gary Oldman («Les heures sombres») et Denzel Washington («Roman J. Israel, Esq.») - lauréat d'un SAG l'an dernier pour «Fences».

Chez les comédiennes, Frances McDormand fait face à Judi Dench («Confident royal»), Sally Hawkins («La forme de l'eau»), Margot Robbie («Moi, Tonya») et Saoirse Ronan («Lady Bird»).

Les SAG sont considérés comme un indicateur fiable pour les Oscars car 1.200 de ses quelque 6.000 membres votent à l'Académie des arts et sciences du cinéma, qui décerne les prestigieuses statuettes. Les acteurs couronnés aux SAG finissent souvent par remporter l'Oscar.

Parmi les autres baromètres, les prix décernés par le syndicat des producteurs américains (PGA) ont la réputation de consacrer des films qui triomphent quelques semaines plus tard à la cérémonie des Oscars.

Samedi, le film fantastico-romantique «La Forme de l'eau» de Guillermo del Toro a remporté cette récompense et prend du coup la pole position pour les Oscars le 4 mars.