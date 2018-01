Les juges au sommet de la pyramide à 300 000$

Pas moins de 1093 employés ont gagné plus de 300 000$ lors de la dernière année fiscale, ce qui représente une fulgurante augmentation par rapport aux 17 qui gagnaient un salaire dans cette fourchette en 2011.

Cette hausse des hauts revenus s’explique par le salaire de 1082 juges fédéraux qui ont franchi le cap du 300 000$ par an pour donner suite à une augmentation accordée par le gouvernement en 2016.

En plus des juges, quelques autres dirigeants d’organismes atteignent le seuil du salaire de base à plus de 300 000$, comme un au CRTC, un à l’Office national de l’énergie ou un au Bureau du surintendant des institutions financières, en plus de fonctionnaires du Secrétariat du Conseil du trésor et du Bureau du conseil privé.

Le mieux payé

De tout l’appareil fédéral, le juge en chef de la Cour suprême gagne plus de 400 000$ par an, sans compter les heures supplémentaires ou primes.

Celle qui occupait cette fonction l’an dernier, Beverley McLachlin, a donc empoché 403 800$ en guise de salaire de base déterminé par la Loi sur les juges.

C’est désormais le Québécois Richard Wagner qui empochera cette coquette somme cette année.

Statistiques Canada calcule qu’il faut avoir gagné 234 700$ pour faire partie du 1% des plus hauts salaires au pays. Le revenu médian des ménages canadiens se situait quant à lui à 70 336$ en 2015, selon les données du dernier recensement.