Les loteries les plus populaires de l'année

La chance a davantage souri aux Québécois qui se sont procuré des billets de loterie Lotto Max ou La poule aux œufs d’or, alors que ce sont les loteries ayant attribué le plus de lots en 2017.

Selon de récentes statistiques de Loto-Québec obtenues par Le Journal de Québec, les loteries à tirage ayant attribué le plus de lots l’an dernier sont Lotto Max, Lotto 6/49, Banco, l’Extra et Mise-o-jeu.

Sur les quelque 25 billets à gratter de Loto-Québec, les plus chanceux ont été ceux de La poule aux œufs d’or, Gagnant à vie, Mots cachés, Scrabble et 100$ Ultime. «La poule aux œufs d’or a toujours été très populaire auprès des Québécois. On remarque aussi généralement que les jeux de mots sont très appréciés», indique le porte-parole de la Société d’État, Danny Racine.

Sans surprise, les plus gros lots de l’année ont été gagnés au Lotto Max, alors que deux lots de 60 millions $ et un de 55 millions $ ont été remis à des Québécois chanceux, faisant de 2017 une année record pour Loto-Québec.

Les plus gros lots gagnés au moyen des billets à gratter ont été de 5 millions $ grâce à un billet de la loterie Célébration et quatre lots de 1,5 million $ gagnés aux loteries Méga $$$$ et Gagnant à vie! édition spéciale, qui n’a fait que deux gagnants de 100 000$ par année à vie l’an dernier. La loterie Grande Vie a fait 16 gagnants et Gagnant à vie a fait 11 récipiendaires de 1000$ par semaine à vie.

Même s’ils ont fait moins de gagnants, les billets les plus populaires l’an dernier ont été le Lotto 6\49, Lotto Max et l’Extra.

20 nouveaux millionnaires

Le nouveau billet 100$ Ultime qui a fait grand bruit lors de sa sortie en février en raison de son prix de vente a aussi permis à 20 personnes de devenir millionnaires. Il sera de retour le 12 février prochain.

Parmi les 10 plus gros lots de l’année dernière, un seul a été remporté dans la région de la Capitale-Nationale.

Au total, Loto-Québec a remis 1,2 milliard de dollars en lots, tous prix confondus. Une année «exceptionnelle», selon M. Racine.